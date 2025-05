„Chelsea“ iškovojo UEFA Konferencijų lygos titulą ir tapo visų Europos turnyrų čempione

Anglijos klubas triumfavo UEFA Konferencijų lygos turnyre. Finale jie 4:1 nugalėjo „Real Betis“ atstovus.

Pirmasis rungtynių kur kas geriau klostėsi „Real Betis“ atstovams. Dar devintąją rungtynių minutę po perimto kamuolio jis atsidūrė pas Isco, o šis surado Abde Ezzalzoulį. Marokietis puikiai susistabdė kamuolį bei pasiuntė jį į tolimąjį vartų kampą.

Po pertraukos vaizdas aikštėje pasikeitė. Iniciatyvos ėmėsi „Chelsea“ lyderis Cole`as Palmeris, kuris labiausiai prisidėjo prie to, kad rezultatas švieslentėje taptų palankus Londono klubui. Iš pradžių jis asistavo Enzo Fernandezo smūgiui galva, o vėliau suklaidinęs gynėją surado Nicolasą Jacksoną, kuris kamuolį į vartus pasiuntė krūtine.

Intrigą rungtynėse galutinai nužudė Jadonas Sancho. Iš aštraus kampo jis įsuko kamuolį į tolimąjį vartų kampą. Jau per pridėtą laiką įvartį pridėjo ir Mosesas Caicedo, kuris tiksliai vartus atakavo iš už baudos aikštelės.

Prieš dvikovos pabaigą aikštėje neapsieita be konfliktų. Nesutarimas užfiksuotas tarp Antony ir E. Fernandezo.

„Chelsea“ tapo pirmąja komanda, kuri savo trofėjų lentynoje nuo šiol turės visų keturių Europos turnyrų nugalėtojų titulus. Prieš tai jie buvo laimėję Čempionų lygą, Europos lygą ir UEFASupertaurę.

Chelsea become the first team to win all four major European club trophies 🔵



Champions League 🏆🏆

Europa League 🏆🏆

Cup Winners' Cup 🏆🏆

Conference League 🏆 pic.twitter.com/mTAtYffoja