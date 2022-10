Čempionų žiedus atsiėmusi „Warriors“ susitvarkė su „Lakers“

Prieš rungtynių pradžią „Warriors“ komanda atsiėmė NBA čempionų žiedus, kuriuos iškovojo praėjusio sezono finale įveikdama Bostono „Celtics“ ekipą. „Lakers“ komanda trumpai pirmavo tik pirmosiomis rungtynių minutėms.

Put It In The Louvre pic.twitter.com/vnOdWXkmXE