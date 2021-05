Čempionų lygos finale – Londono „Chelsea“ triumfas

Per klubo istoriją „Chelsea“ dalyvavo trijuose Čempionų lygos finaluose, du iš jų laimėjo. Paskutinį kartą „mėlynieji“ taurę iškovojo 2011-2012 m. sezone, kai lemiamoje kovoje nukovė Miuncheno „Bayern“.

Londono klubas sezono metu išgyveno perversmą. Franką Lampardą trenerio pozicijoje pakeitė Thomasas Tuchelis. Nuo to laiko ekipa prisikėlė, pasiekė Čempionų lygos vietą vietinėse pirmenybėse ir nusigavo iki prestižinės Europos scenos.

T. Tucheliui tai buvo antrasis finalas iš eilės – praėjusiais metais jis nuvedė Paryžiaus „Saint-Germain“ iki finalo, kuriame krito prieš Miuncheno „Bayern“.

Tuo tarpu „Man City“ pirmąkart klubo istorijoje dalyvavo Čempionų lygos finale. Vis tik įsimintino sezono pergalinga nata baigti nepavyko. Šiam sezonui pakaks Anglijos „Premier“ lygos ir EFL taurės trofėjų.

Ekipos strategui Josepui Guardiolai tai pirmasis Čempionų lygos finalo pralaimėjimas per trenerio karjerą.

Kaip ir reikėjo tikėtis, ekipos žaidė atsargų futbolą, bet pavojingų įsiveržimų vartų link netrūko. „Man City“ gretose svarbų vaidmenį vaidino Kevinas De Bruyne ir Raheemas Sterlingas, o „Chelsea“ išsiskyrė Kai‘us Havertzas.

Įpusėjus pirmajam kėliniui Londono ekipą ištiko nelaimė. Traumą patyrė 36-erių veteranas Thiago Silva. Priverstiniu pakeitimu tapo Andreas Christensenas.

Apmaudą keitė euforija – 42-ąją minutę pasižymėjo Kai‘us Havertzas. Komandos naujokas sulaukė meistriško Masono Mounto perdavimo iš gilumos, perkėlė kamuolį per Edersoną ir pasiuntė jį į tuščius vartus.

Po pertraukos „miestiečiai“ toliau strigo, o reikalai dar liūdnesni tapo 60-ąją minutę. Skaudų susidūrimą patyręs kapitonas Kevinas De Bruyne buvo priverstas palikti aikštę. Jį pakeitė Gabrielis Jesusas.

Belgui buvo labai stipriai sumušta akis. Nepaisant to, jis toliau palaikė savo ekipą iš tribūnų.

Laikui tiksint „Man City“ ne naudai, „Chelsea“ perėjo į kontraatakuojantį futbolą. Pavojingų galimybių turėję T. Tuchelio auklėtiniai pasižymėti nesugebėjo.

„Man City“ sulaukė pagalbos iš teisėjo – pridėtos net septynios minutės. Tačiau tai negelbėjo – „Chelsea“ išliko solidūs gynyboje ir šventė pergalę.

Antrasis kėlinys:

90+7': Kamuolį virš vartų paleidžia R. Mahrezas. Ar tai paskutinė proga?

90+3': „Man City“ šturmuoja, bet rezultatas nekinta.

90': Pavojus „Chelsea“ baudos aikštelėje. P. Fodeno smūgį blokuoja A. Christensenas. Teisėjas prideda septynias minutes laiko.

86': „Miestiečiai“ nebeturi, ko prarasti. Iš kairės perdavimas adresato nepasiekė, tolimas perdavimas iš dešinės skriejo į užribį.

82': Laikas vis tiksi. „Man City“ labai greitai, o „Chelsea“ labai lėtai. Pastariesiems tai būtų antrasis Čempionų lygos trofėjus istorijoje, o J. Guardiolos diriguojamas klubas neturi nei vieno tokio titulo.

73': C. Pulišičius paleidžia vėjais idealią progą praktiškai garantuoti savo komandai Čempionų lygos titulą. Kontraatakuojantis futbolas gali ir užbaigti šį finalą.

69': Medikų personalui ranka mojuoja ant vejos atsigulęs C. Azpilicueta. „Chelsea“ kapitonas atsimušė į G. Jesusą. Tiesa, kapitonas gavęs pagalbos grįžta į aikštę.

66': Savo manevrą daro T. Tuchelis. Ant suolo sodinamas T. Werneris, jį keičia Christianas Pulišičius.

60': „Man City“ žaidėjai apeliuoja dėl vienuolikos metrų baudinio. Reece'as Jamesas galimai sužaidė ranka baudos aikštelėje. Teisėjas pasinaudojo VAR, bet smūgio į vartus nedavė.

59': Liūdna akimirka „Man City“ gerbėjams. Po susidūrimo su A. Rudigeriu aikštę priverstas palikti K. De Bruyne. Kapitoną keičia Gabrielis Jesusas.

Didžiulis apmaudas, belgas aikštę palieka verkdamas.

55' „Man City“ atakos labai statiškos, trūksta judesio. J. Guardiola nenustygsta šalia šoninės linijos. Panašu, kad greitai išvysime keitimus.

46': Kėlinys startuoja. Ar pakaks pagrindinio laiko išaiškinti nugalėtojui?

Pirmasis kėlinys:

45+3': Pirmasis kėlinys baigtas. „Chelsea“ į rūbinę eina ne guosti T. Silvos, o aptarti, kaip atsilaikyti nuo sužeisto žvėries. Laukia labai įdomi atomazga.

42': ĮVARTIS! K. Havertzas siunčia kamuolį į Edersono ginamus vartus. „Man City“ 0:1 „Chelsea“. Keletas perdavimų iš gilumos, puikiai priimtas kamuolys ir K. Havertzui beliko persimesti kamuolį per vartininką.

Įdomu, kaip šis įvartis paveiks „Man City“ prieš pat išeinant į rūbinę.

World class assist from Mason Mount and what a cool finish from Kai Havertz 🔥 🔥🔥#UCLFinal



pic.twitter.com/lD6InaXCVO