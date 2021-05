Dramatiškas „Premier“ lygos finišas: „Liverpool“ ir „Chelsea“ iškovojo kelialapius į Čempionų lyga

Sadio Mane 36-ąją minutę pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.

Mohamedas Salah per pridėtą pirmojo kėlinio laiką atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai blokavo varžovas.

S.Mane 74-ąją minutę nuostabiu smūgiu antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.

Tuo tarpu Londono „Chelsea“ paskutinėse rungtynėse 1:2 nusileido „Aston Villa“ futbolininkams, tačiau užėmę ketvirtą vietą vis tiek iškovojo bilietą į Čempionų lygą.

Bertrandas Traore pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Aston Villa“ į priekį 1:0. Anwaras El-Ghazi realizavo vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.

Benjaminas Chilwellas 70-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rungtynių rezultatą 1:2.

Cesaras Azpilicueta rungtynių pabaigoje užsidirbo raudoną kortelę ir „Chelsea“ liko rungtyniauti dešimtyje.

Labiausiai nuliūsti turėtų „Leicester City“, kurie namuose 2:4 nusileido Londono „Tottenham“ futbolininkams.

Šis rezultatas nulėmė, jog „Leicester City“ finišavo penkti ir kitą sezoną varžysis UEFA Europos lygoje, tuo tarpu „Tottenham“ sulauks kvietimo į naujai kuriamą Europos konferencijų lygą.

Jamie Vardy 18-ąją minutę realizavo vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Leicester City“ į priekį 1:0. Harry Kane’as pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu išlygino rungtynių rezultatą 1:1.

J.Vardy antrojo kėlinio pradžioje dar kartą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir persvėrė rezultatą „Leicester City“ naudai 2:1. Visgi Kasperas Schmeichelis nukreipė kamuolį į savus vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

Šių rungtynių didvyriumi tapo Garethas Bale‘as, kuris susitikimo pabaigoje du kartus pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išplėšė „Tottenham“ pergalę 4:2.

Na, o H. Kane'as tapo rezultatyviausiu šio sezono lygos žaidėju.

Anglas apskritai tapo vos trečiuoju per visą „Premier“ lygos istoriją, kuriam pavyko būti pirmuoju pagal įmuštus įvarčius ir pagal rezultatyvius perdavimus.

Harry Kane becomes only the third player in Premier League history to finish with the most goals and the most assists in a single season 🤯 pic.twitter.com/lS5c5zDhDw