Čempionų lyga: „Manchester United“ – „Roma“ (APŽVALGA, tiesioginė transliacija)

22:00 val. Mančesteryje lauks akistata tarp vietos „Manchester United“ bei „Roma“. Kviečiame stebėti šias rungtynes sportas.lt, TV3.lt arba TV3 kanalu
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• „Manchester United“ šiuo metu nelaimėjo jau 9 iš eilės rungtynių. Paskutinį kartą jie pergalę iškovojo dar rugsėjo 10 d.
• Nepaisant nesėkmingos serijos „Manchester United“ yra laikomi favoritais ir „Opta“ superkompiuteris jų šansus vertina 40,9%. „Roma“ pergalei duodama 34,8%.
• „Roma“ laimėjo vos 2 iš 20 paskutinių išvykos rungtynių Čempionų lygoje.
• „Manchester United“ pralaimėjo 7 iš paskutinių 10 rungtynių Čempionų lygoje. Tai blogiausia serija klubo istorijoje.
• „Manchester United“ laimėjo visus 4 iki šiol vykusius ekipų susitikimus žaidžiant namuose.
• 4 taškus turinti „Roma“ Čempionų lygos grupės etape žengia 15 vietoje, 3 taškus turinti „Manchester United“ užima 20 vietą.
Trenerių komentarai:
„„Nekantrauju sulaukti šių rungtynių. Galbūt galvosite, jog aš išprotėjęs, atsižvelgus į mūsų rezultatus, bet aš nuoširdžiai labai laukiu šios dvikovos. Mūsų rūbinėje atmosfera yra gera. Suvokimas yra įdomus dalykas – tuos pačius dalykus galima pateikti skirtingai. Žaidėjų atsidavimo klubui ir vienas kitam aš visiškai nekvestionuoju.“
Michaelas Carrickas, „Manchester United“ komandos vyriausias treneris
„„Manchester United“ šiuo metu išgyveną sunkų laikotarpį žaisdami lygoje, bet mes negalime tam leisti mūsų sutrikdyti. Tai yra stipri komanda, turinti aukščiausios klasės žaidėjus, o jų aikštėje žaisti būna visada įtampos bei spaudimo. Mes ruošiamės tam, kad sutiktumėme geriausią „United“ versiją.““
Gianas Piero Gasperini, „Roma“ komandos vyriausias treneris
Komandų formos:
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