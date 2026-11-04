Eurolygoje vis dar žaidžiantys krepšininkai, kurių naudingumo balų vidurkis vienas mažiausių

Visgi turnyre yra nemažai krepšininkų, kurie rungtyniauja eilę sezonų, bet aikštelėje atlieka pagalbines funkcijas ir tai atsiliepia jų statistikos rodikliuose. Krepsinis.net pažvelgė į dabartinius aktyvius žaidėjus ir sudarė neefektyviausiųjų dešimtuką.
Tam, kad imtis būtų objektyvi, pasirinkome tik žaidėjus, kurie Eurolygoje sužaidė bent jau 100 mačų. Taip pat įtraukėme tik tuos, kurie pasirodė ant parketo šiame sezone. Įdomu tai, kad arčiausiai dešimtuko buvo Joelis Parra – Barselonos „Barcelona“ per 105 susitikimus fiksuoja 5,6 balo vidurkį. Ispanas per pirmus tris sezonus turėjo labai menką vaidmenį ir tik dabar tapo startinio penketuko nariu bei rungtyniauja po 25 minutes. J.Parros karjeros vidurkis turėtų kilti ir galbūt kitąmet jis dešimtuko išvengs.
Panagiotis Kalaitzakis: 121 mačas, 7 min., 1,8 tšk., 0,9 atk. kam., 1,7 naud. bal.
Penktą sezoną Atėnų „Panathinaikos“ gretose žaidžiantis graikas prieš persikeldamas į Eurolygą rungtyniavo ir Panevėžio „Lietkabelyje“. Akivaizdu, kad P.Kalaitzakis neturi tiek talento puolant, kad Eurolygoje būtų ryškus, todėl vietinio žaidėjo statusas ir gynybinio žaidėjo vaidmuo yra jo karjeros viršūnė. Dabar Željko Obradovičius drąsiai jį leidžia į startinį penketuką, kur jis pradėjo 8 iš 6 rungtynių šiame sezone. Varžovai drąsiai rizikuoja ties jo tritaškiu metimu ir tai pasiteisina – tik 29,5 proc. pataikymas. 27-erių 200 cm ūgio P.Kalaitzakis vargiai gali tikėtis stipriai gerinti savo rodiklius. Net ir jo karjeros rekordai yra kuklūs – 17 taškų ir 14 balų 2024 m. sausį susitikime su „Maccabi“.
Giampaolo Ricci: 162 rungtynės, 12,5 min., 3,1 tšk., 2,2 atk. kam., 2,8 naud. bal.
Milano „Armani Olimpia“ aukštaūgis žaidžia šeštąjį sezoną Eurolygoje ir jo vaidmuo nesikeičia – yra rotacijos aukštaūgis, kuris kyla nuo suolo ir daugiau galimybių gauna nebent, kai komandą kamuoja traumos. Iš viso italas startiniame penketuke yra pasirodęs 35 sykius. Karjeros rekordai buvo fiksuoti 2025 m.: 17 naudingumo balų balandį, o 15 taškų spalį, kurie buvo sumesti į Kauno „Žalgirio“ krepšį. 35-erių veterano karjera Eurolygoje sparčiai artėja į pabaigą ir jeigu ne itališkas pasas, jo šiame turnyre turbūt nebūtų.
Dovydas Giedraitis: 100 rungtynių, 16,5 min., 3,9 tšk., 1,2 atk. kam., 1,2 rez. perd., 2,9 naud. bal.
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Eurolygoje rungtyniauja penktąjį sezoną, bet jau sužaidė 100 mačų, kas yra tikrai nemažai. Visi puikiai pažįstame D.Giedraitį, kuris „Žalgiryje“ yra tapęs gynybiniu žaidėju ir labai retai žiūrintis į krepšį. Eurolygoje jo pataikymo procentai nėra prasti: 44,9 proc. dvitaškių ir 36,1 proc. tritaškių bei 84,8 proc. baudos metimų. Problema, kad jis meta vos po 3,5 metimo per susitikimą. D.Giedraitis karjeros pradžioje tiek Madrido „Estudiantes“, tiek „Lietkabelyje“ rodė, kad gali būti sėkmingas ir puolime, bet kauniečių sudėtyje jis turi visiškai kitas užduotis ir jos nesikeičia eilę sezonų. Paskutiniai kontrakto metai ir didelis klausimas, ar D.Giedraitį dar kitame sezone matysime Eurolygoje, kur jo karjeros rekordai siekia 21 tašką ir 23 balus 2024 m. spalio 17-osios susitikime su „Armani Olimpia“.
Nemanja Dangubičius: 130 rungtynių, 15,5 min., 4,6 tšk., 2,2 atk. kam., 3,2 naud. bal.
Dabar Dubajaus „Dubai“ aprangą vilkintis 33 metų 204 cm ūgio serbas Eurolygoje žaidžia septintąjį sezoną – keturi su Belgrado „Crvena Zvezda“ apranga, vieneri metai Miuncheno „Bayern“ sudėtyje ir antras sezonas Dubajuje. N.Dangubičius „Dubai“ gretose yra neatsitiktinai – Adrijos lygoje reikalingi Balkanų šalių žaidėjai, tad jis ten pasireikšti gauna daugiau, o Eurolygoje lieka tik trupiniai, kai reikia kamšyti rotacijos spragas. Įdomu tai, kad „Crvena Zvezda“ gretose 2014–2018 m. jis buvo tvirtas startinio penketuko narys ir per tris sezonus iš 61 mačo net 54 pradėjo nuo pirmųjų dvikovos sekundžių. Abu jo rekordai fiksuoti Belgrado klube 2018 m. sausio 16-ąją, kai įmetė 20 taškų ir surinko 15 naudingumo balų.
Puerto
Josepas Puerto: 132 susitikimai, 13 min., 3,8 tšk., 1,9 atk. kam., 3,6 naud. bal.
Šeštas sezonas Eurolygoje ir visi jie su Valensijos „Valencia“ apranga. 27 metų 202 cm ūgio ispanas yra žaidėjas, galintis gerai pataikyti iš toli ir tai jis pateisina Eurolygoje – 41,2 proc. tikslumas. J.Puerto visada buvo rotacijos žaidėjas ir daugiau 16 minučių ant parketo nepraleisdavo. Kaip vietinis žaidėjas su vienu turimu įgūdžiu jis užsitarnavo vietą rotacijoje ir šiame sezone su 5,2 balo jis gerokai lenkia savo karjeros vidurkius. Karjeros rekordai taip pat nėra išskirtiniai – 2023 m. pasiekti 15 taškų ir 21 naudingumo balas.
Johnas DiBartolomeo: 253 rungtynės, 14 min., 4,7 tšk., 1,6 atk. kam., 1,1 rez. perd., 4,7 naud. bal.
Tel Avivo „Maccabi“ senbuvis – dešimtasis sezonas šiame klube, kur jis ir baigs karjerą. 35-erių 183 cm ūgio izraelietis visada buvo kaip žaidėjas, kuris pasirodęs ant parketo ieško tolimų metimų – jis yra išmetęs 678 tritaškius ir tik 247 dvitaškius. Pataikymas iš perimetro yra itin solidus – 38,1 proc. Visos karjeros metu J.DiBartolomeo buvo pagalbinis rotacijos krepšininkas. Rekordai Eurolygoje fiksuoti 2019 metais, kai buvo pelnyta 19 taškų ir surinkti 24 balai.
Sertačas Šanli: 219 rungtynių, 14 min., 5,8 tšk., 2,4 atk. kam., 4,9 naud. bal.
Stambulo „Fenerbahče“ centras žaidžia dešimtąjį sezoną Eurolygoje ir dabar yra tvirtas startinio penketuko narys – 7 iš 9 mačų pradėjo nuo pradžių. Stambulo „Galatasaray“, Stambulo „Anadolu Efes“, Barselonos „Barcelona“ ir „Dubai“ buvo tos komandos, kuriose S.Šanli pasirodė ant parketo Eurolygoje. Savo karjeros pike „Anadolu Efes“ gretose jis per 15 minučių rinkdavo po 7,5 balo. Daugiau tai yra aikštelę galintis plėsti centras su specialiomis užduotimis ir tam tikroms atkarpoms, kas atsispindi ir jo žaidimo minutėse. Karjeros pataikymas iš toli siekia 33 procentus. 35 metų 212 cm ūgio S.Šanli karjera artėja pabaigos link ir 2021 m. fiksuoti rekordai su 24 taškais ir 26 balais vargu, ar bus pagerinti.
Giffey
Nielsas Giffey: 222 susitikimai, 16,5 min., 5,8 tšk., 2,1 atk. kam., 5,1 naud. bal.
35 metų 200 cm ūgio Miuncheno „Bayern“ puolėjas Eurolygoje žaidžia devintąjį sezoną: penktas iš eilės Miunchene, trys buvo Berlyno ALBA sudėtyje ir 2021–2022 m. jis gynė „Žalgirio“ garbę. Gynyba–tritaškis stiliaus žaidėjas per savo karjerą Eurolygoje fiksuoja itin solidų 42 proc. pataikymą iš perimetro. Daug dalykų kitų aikštelėje jis negali duoti, todėl ir naudingumo balų nesurenka, nors karjeros minučių vidurkiai yra pakankamai nemaži. Karjeros rekordai 2020 m. rungtynėse – 22 taškai ir 29 balai. Vokiškas pasas leido išsilaikyti Eurolygoje daug metų, o sezonas „Žalgiryje“ tapo visiška išimtimi iš taisyklės.
Edwinas Jacksonas: 166 mačai, 18 min., 6,5 tšk., 1,5 atk. kam., 1,5 rez. perd., 5,3 naud. bal.
Vilerbano ASVEL veteranas žaidžia devintąjį sezoną Eurolygoje , kur penki sezonai yra ASVEL gretose, du – „Barcelona“, po vieną – Malagos „Unicaja“ ir Podgoricos „Budučnost“. 37-erių 190 cm ūgio prancūzas visą karjerą garsėjo kaip į taškų rinkimą orientuotas žaidėjas, tad kai viską lemia tik taškai, daug naudingumo balų tikėtis neverta. Atrodo, kad E.Jacksonas per ilgai užsibuvo Eurolygoje ir jo nebūtų šiame sezone, bet pasikeitusi ASVEL finansinė situacija lėmė, kad vėl teko kviestis šį žaidėją. Jo karjeros rekordai fiksuoti 2018 m. – 24 taškai ir 31 balas. Turbūt tai paskutinis E.Jacksono sezonas Eurolygoje ir galbūt netgi karjeroje apskritai.
Ognjenas Dobričius: 241 susitikimas, 16 min., 6,4 tšk., 1,8 atk. kam., 5,4 naud. bal.
32 metų 200 cm ūgio Belgrado „Crvena Zvezda“ senbuvis net devynis iš dešimties sezonų Eurolygoje praleido būtent šiame klube – tik 2023–2024 m. matėme jį su Bolonijos „Virtus“ apranga. Gynyba ir tritaškis stiliaus krepšininkas Eurolygoje pataiko 37 proc. tolimų metimų, bet visada yra pagalbinis žaidėjas, kuriam savo naudingumo balus susirinkti sudėtinga. Kelis sezonus jis būdavo dažniau startinio penketuko narys ir turėjo 23–24 minučių vidurkius. Karjeros rekordai buvo fiksuoti 2025 m. – 22 taškai ir 26 balai.
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