„Celtics“ sutrypė Dončičiaus komandą ir nutraukė „Maverics“ pergalių seriją

Per pastarąsias penkerias rungtynes vidutiniškai sumesdamas po 44,5 taško, šįkart L. Dončičius pasirodė kukliau. Per 31 minutę slovėnas pelnė 23 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Iš šešių mestų tritaškių jis nepataikė nei vieno, o apskritai „Mavericks“ komanda pataikė tik 7 iš 32 tolimų metimų. Tokia arenos šeimininkų padėtis buvo labai palanki Bostono krepšininkams.

Puikų pasirodymą demonstravo Jaysonas Tatumas. Per 35 minutes jis pelnė trigubą dublį – 29 taškus, 14 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.

„Celtics“ nei karto neatsiliko nuo priešininkų nuo mačo pradžios, o po kėlinių Dalaso krepšininkai buvo labiausiai priartėję per 13 taškų.

