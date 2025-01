„Celtics“ puolimo garvežys naujametiniame mače nepaliko šansų „Raptors“

Net septyni „keltų“ krepšininkai surinko dviženklį taškų skaičių, o „Celtics“ trečiąjį kėlinį tyčiojosi iš varžovų, juos triuškindami 45:18.

Per šį kėlinį „Celtics“ pataikė 10 iš 12 tritaškių, o metimai krito net mažai šansų NBA gaunančiam žaidžiančiam Jordanui Walshui, kuris pelnė 10 taškų ir pagerino savo karjeros NBA rezultatyvumo rekordą.

Jordan Walsh has REALLY impressed me as of late.



Active defender, solid 3-ball, high IQ.



He’s really starting to settle into this offense.



pic.twitter.com/CZGqJK6OY3

