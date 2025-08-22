Čekijos rinktinė Europos čempionate žais be Tomašo Satoransky

Galutiniame dvyliktuke atakų organizatorius nebeteko vietos dėl patirtos traumos. Krepšininkas susižeidė pasirengimo metu ir atsigauti iki pirmenybių jau nebespės.
Čekijos rinktinė rungtyniaus A grupėje, kur susikaus su turkais, serbais, portugalais, estais, latviais.
Čekijos rinktinės sudėtis: Richardas Balintas, Jaromiras Bohačikas, Vojtechas Hrubanas, Adamas Kejvalas, Vitas Krejči, Martinas Križas, Petras Krivanekas, Tomašas Kyzlinkas, Martinas Peterka, Ondrejus Senhalas, Martinas Svoboda, Jakas Zidekas.
