Carlosas Alcarazas sukūrė istoriją: tapo jauniausiu ATP 500 turnyro laimėtoju

Teniso vunderkindas pakeliui į finalą eliminavo pirmąją turnyro raketę italą Matteo Berrettini (ATP-6), o kovoje dėl titulo per 1 valandą 27 minutes 6:4, 6:2 pranoko argentinietį Diego Schwartzmaną (ATP-13). Tai buvo pirma šių tenisininkų tarpusavio dvikova.

Pirmajame sete C. Alcarazas atsiliko 0:2, bet iš karto panaikino deficitą (2:2), o devintajame geime realizavo dar vieną „break pointą“ ir susikūrė pergalingą pranašumą. Antrojo seto pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis, o tada išryškėjo ispano pranašumas. Jis laimėjo dvi paeiliui argentiniečio padavimų serijas ir spurtu 4:0 užsitikrino pergalę.

„Negaliu patikėti tuo, ką pasiekiau. Man tai buvo nuostabi savaitė, per kurią demonstravau puikų tenisą. Tai buvo pirmas turnyras ant grunto po ilgos pertraukos. Nebuvo lengva, bet nuo to pergalė tik saldesnė. Praėjusių metų pabaigoje išsikėliau sau tikslą patekti į 20-uką. Tai, kad šį tikslą įvykdžiau jau šių metų pradžioje, yra nuostabu“, - sakė C. Alcarazas.

REKLAMA

Ispanas tapo jauniausiu visų laikų ATP 500 turo vienetų turnyro nugalėtoju. Ši turnyrų kategorija ATP ture atsirado 2009 m.

C. Alcarazui tai buvo antras karjeroje laimėtas ATP turo vienetų turnyras. Pernai jis Kroatijoje laimėjo ATP 250 turnyrą. Ispanui už triumfą Rio de Žaneire atiteko 500 ATP vienetų reitingo taškų ir 317,4 tūkst. JAV dolerių. Šią savaitę jis planavo vykti į ATP 500 turnyrą Meksikoje, bet vietoj to nusprendė grįžti į Ispaniją, nes jaučia nedidelį alkūnės skausmą.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Rio de Žaneire prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,66 mln. JAV dolerių.