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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Caffey buvo arti rekordo, o „Šiauliai“ pralaimėjo Venecijoje

2026-11-04 22:55 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-04 22:55
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Europos taurėje pralaimjimą patyrė „Šiauliai“ (3/3), kurie išvykoje 77:98 (21:25, 18:27, 20:22, 18:24) turėjo pripažinti Venecijos „Umana Reyer“ (3/3) klubo pranašumą.

(Euroleague.net)
GALERIJA (9)

Europos taurėje pralaimjimą patyrė „Šiauliai“ (3/3), kurie išvykoje 77:98 (21:25, 18:27, 20:22, 18:24) turėjo pripažinti Venecijos „Umana Reyer“ (3/3) klubo pranašumą.

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Sunki šiauliečiams buvo jau pati rungtynių pradžia. Varžovai netruko susikurti dviženklio pranašumo (13:2), bet šiauliečių puolimą šiek tiek išjudino Michaelas Caffey. Gera atkarpą sužaidė ir Matynas Pacevičius, o „Šiauliai“ iki kėlinio pabaigos priartėjo – 21:25.

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Dar vieną spurtą Venecijos klubas surengė jau antrajame kėlinyje. Jordanas Parksas vėl didino skirtumą iki dviženklio (39:28), o po dviejų ketvirčių italų klubo pranašumas siekė 13 taškų – 52:39.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Umana Reyer“ – „Šiauliai“

Po pertraukos Dariaus Songailos auklėtiniams reikalai nepalengvėjo. Leonardo Candi didino skirtumą tarp komandų dar labiau (62:43), bet tuomet šiauliečiai šiek tiek pritartėjo 49:62. Po trijų kėlinių Šiaulių klubas atsiliko 59:74.

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Per lemiamą dešimties minučių atkarpą šiauliečiams grąžinti intrigos nepavyko. Italų klubas turėjo kontrolę savo rankose ir rungtynes laimėjo užtikrintai – 98:77.

Šiame mače „Šiauliai“ vis dar vertėsi be savo lyderio Cedrico Hendersono, o ekipos gynėjas M.Caffey sugebėjo atlikti 15 rezultatyvių perdavimų. Amerikietis dar pelnė 4 taškus ir surinko 20 naudingumo balų.

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Europos taurės rezultatyvių perdavimų rekordas yra 16 ir jis priklauso Omarui Cookui.

Viso šiame susitikime šiauliečiai pataikė tik 6 tritaškius iš 25 bandymų (24 proc.) ir 11 baudų iš 19 – 58 proc.

„Šiauliai“: Simas Jarumbauskas 18 (7/9 dvit.), Martynas Pacevičius 15 (6/8 dvit.), Dovydas Romančenko 11 (3/5 trit.), Kassimas Nicholsonas ir Tauras Jogėla po 7.

„Umana Reyer“: Leonardo Candi 20 (4/8 trit.), Jordanas Parksas 14 (3/6 trit.), Kyle’as Wiltjeras 12, Glynnas Watsonas 11, Amedeo Tessiroti 10 (9 atk. kam.).

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