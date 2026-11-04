Caffey buvo arti rekordo, o „Šiauliai“ pralaimėjo Venecijoje

Sunki šiauliečiams buvo jau pati rungtynių pradžia. Varžovai netruko susikurti dviženklio pranašumo (13:2), bet šiauliečių puolimą šiek tiek išjudino Michaelas Caffey. Gera atkarpą sužaidė ir Matynas Pacevičius, o „Šiauliai“ iki kėlinio pabaigos priartėjo – 21:25.
Dar vieną spurtą Venecijos klubas surengė jau antrajame kėlinyje. Jordanas Parksas vėl didino skirtumą iki dviženklio (39:28), o po dviejų ketvirčių italų klubo pranašumas siekė 13 taškų – 52:39.
Po pertraukos Dariaus Songailos auklėtiniams reikalai nepalengvėjo. Leonardo Candi didino skirtumą tarp komandų dar labiau (62:43), bet tuomet šiauliečiai šiek tiek pritartėjo 49:62. Po trijų kėlinių Šiaulių klubas atsiliko 59:74.
Per lemiamą dešimties minučių atkarpą šiauliečiams grąžinti intrigos nepavyko. Italų klubas turėjo kontrolę savo rankose ir rungtynes laimėjo užtikrintai – 98:77.
A perfect connection, a powerful finish! 💥 @REYER1872 I #RoadToGreatness https://t.co/1QD9oWig1D— BKT EuroCup (@EuroCup) November 4, 2026
Šiame mače „Šiauliai“ vis dar vertėsi be savo lyderio Cedrico Hendersono, o ekipos gynėjas M.Caffey sugebėjo atlikti 15 rezultatyvių perdavimų. Amerikietis dar pelnė 4 taškus ir surinko 20 naudingumo balų.
Europos taurės rezultatyvių perdavimų rekordas yra 16 ir jis priklauso Omarui Cookui.
Viso šiame susitikime šiauliečiai pataikė tik 6 tritaškius iš 25 bandymų (24 proc.) ir 11 baudų iš 19 – 58 proc.
„Šiauliai“: Simas Jarumbauskas 18 (7/9 dvit.), Martynas Pacevičius 15 (6/8 dvit.), Dovydas Romančenko 11 (3/5 trit.), Kassimas Nicholsonas ir Tauras Jogėla po 7.
„Umana Reyer“: Leonardo Candi 20 (4/8 trit.), Jordanas Parksas 14 (3/6 trit.), Kyle’as Wiltjeras 12, Glynnas Watsonas 11, Amedeo Tessiroti 10 (9 atk. kam.).
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