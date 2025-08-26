„Cadillac“ žengia į „Formulę 1“: komandai atstovaus du pasaulio vicečempionai

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA— Formula 1 (@F1) August 26, 2025
„Sutartys su tokiais patyrusiais lenktynininkais kaip Bottas ir Checo yra drąsus žingsnis. Jie matė viską ir žino, ko reikia norint būti sėkmingam „Formulėje 1“. Tačiau dar svarbiau – jie supranta, ką reiškia kurti komandą nuo nulio. Jų lyderystė, atsiliepimai, kovose užgrūdinta intuicija ir, žinoma, greitis bus neįkainojami kuriant šią komandą. Didelis ačiū „Mercedes“ komandai už bendradarbiavimą ir supratimą“, – sakė „Cadillac“ ekipos vadovas Graeme'as Lowdonas.
Po išėjimo iš „Red Bull“, S. Perezas kurį laiką skyrė savo ateities apmąstymams ir laikui su šeima, o V. Bottas liko „Formulėje 1“ kaip „Mercedes“ atsarginis pilotas po išsiskyrimo su „Sauber“.
Meksikietis S. Perezas sukaupė didelę „F-1“ patirtį, lenktyniaudamas už „Sauber“, „McLaren“, „Force India/Racing Point“ ir „Red Bull“ ekipas, su kuria iškovojo konstruktorių titulus 2022 ir 2023 metais. Taip pat 2023 m. S. Perezas tapo pasaulio vicečempionu pilotų įskaitoje.
„Prisijungimas prie „Cadillac“ komandos yra nepaprastai jaudinantis naujas mano karjeros etapas. Nuo pirmųjų pokalbių jutau aistrą ir ryžtą, slypintį už šio projekto. Didžiulė garbė būti komandos dalimi, kuri vystysis kartu ir sieks varžytis pačiame priekyje. „Cadillac“ yra legendinis vardas Amerikos autosporte, ir padėti tokiai įmonei žengti į „Formulę 1“ – tai didžiulė atsakomybė, kurią esu pasiruošęs prisiimti. Didžiuojuosi būdamas šios ambicingos ir prasmingos kelionės dalimi nuo pat pradžių. Manau, kad kartu galime paversti šią komandą tikra pretendente kovoti dėl pergalių. Tikimės palaikymo iš viso Amerikos žemyno – norime visus pradžiuginti“, – kalbėjo S. Perezas.
V. Bottas pasiekė įspūdingų rezultatų „Mercedes“ komandoje, kur prisidėjo prie visų konstruktorių titulų nuo 2017 iki 2021 metų. Taip pat suomis 2019 m. ir 2020 m. tapo pasaulio vicečempionu.
„Nuo pat pirmų pokalbių su „Cadillac“ komanda pajutau kažką ypatingo. Tai nėra tik lenktynių projektas – tai ilgalaikė vizija. Ne kasdien gauni progą būti naujos komandos kūrimo dalimi nuo nulio ir padėti formuoti ją taip, kad ji pelnytai užimtų vietą „F-1“ pasaulyje. Man teko garbė dirbti su geriausiomis komandomis pasaulyje, ir jau matau tą patį profesionalumą bei alkį čia. Tai ikoniškas prekės ženklas, turintis stiprų paveldą Amerikos autosporte, ir man didžiulė garbė būti šios istorijos dalimi. Nekantrauju atstovauti amerikietiškajai lenktynių dvasiai geriausiose pasaulio trasose. Taip pat noriu padėkoti „Mercedes“ už jų paramą ir supratingumą, kuris padėjo įgyvendinti ši žingsnį“, – aiškino V. Bottas.
„Cadillac“ komandos ir „TWG Motorsports“ generalinis direktorius Danas Towrissas pridėjo: „Bottas ir Checo suteikia tobulą talentų, brandos ir motyvacijos pusiausvyrą. Jie ne tik patyrę lenktynininkai – jie kūrėjai, bendradarbiai ir profesionalai, padėsiantys apibrėžti, kas yra „Cadillac“ komandas. Šis momentas – tai ne tik sudėties paskelbimas. Tai – drąsaus naujo Amerikos autosporto etapo pradžia.“
