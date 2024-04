Buvusi pirmoji pasaulio raketė nusprendė baigti karjerą vos 30-ies

„Jei prieš 25 metus, kai pirmą kartą pradėjau mušinėti teniso kamuoliuką, kas nors būtų pasakęs, kad aš laimėsiu Vimbldoną ir „Roland Garros“ turnyrą, tapsiu pirmąją pasaulio raketę bei laimėsiu „WTA Finals“ turnyrą, tai būčiau pamaniusi, kad tas žmogus yra beprotis. Tenisas pirmame mano gyvenimo tarpsnyje davė labai daug. Apkeliavau visą pasaulį, išgyvenau daug nuostabių akimirkų, pažinau skirtingas kultūras. Esu dėkinga visiems, kurie prisidėjo prie mano karjeros tenise. Be jūsų viso to nebūčiau pasiekusi“, – sakė ispanė.

Calling time on a stellar career 💫



Former World No.1 @GarbiMuguruza announces her retirement from professional tennis, having locked in her status as one of the game’s greats.#GraciasGarbiñe pic.twitter.com/MTdpucSVA7

