TV3 naujienos > Sportas

Buvęs „vilkų“ legionierius – JAV rinktinėje

2025-08-18 19:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 19:31

Vilniaus „Wolves“ komandoje žaidęs Andrew Andrewsas jungiasi prie Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinės.

A.Andrewsas atstovaus JAV

Vilniaus „Wolves" komandoje žaidęs Andrew Andrewsas jungiasi prie Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinės.

0

Pastaroji žais FIBA Amerikos taurėje. Turnyras JAV rinktinei startuos rugpjūčio 23 dieną, rungtynėmis su Bahamais.

Rinktinėje yra daugiau lietuviams matytų veidų: buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh, Vilniaus „Ryte“ žaidęs Speedy Smithas.

A.Andrewsas Lietuvos krepšinio lygoje per 24 minutes pelnė 13,2 taško, atkovojo 1,9 kamuolio, atliko 3,4 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 12,1 naudingumo balo.

