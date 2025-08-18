Buvęs „vilkų“ legionierius – JAV rinktinėje

Pastaroji žais FIBA Amerikos taurėje. Turnyras JAV rinktinei startuos rugpjūčio 23 dieną, rungtynėmis su Bahamais.
Rinktinėje yra daugiau lietuviams matytų veidų: buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh, Vilniaus „Ryte“ žaidęs Speedy Smithas.
A.Andrewsas Lietuvos krepšinio lygoje per 24 minutes pelnė 13,2 taško, atkovojo 1,9 kamuolio, atliko 3,4 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 12,1 naudingumo balo.
