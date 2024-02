Buvęs pasaulio čempionas vartos dopingą ir sieks pagerinti rekordą – už tai gaus milijoną dolerių

32 metų australas jau yra baigęs karjerą, bet sugrįš į baseiną, kad galėtų varžytis sustiprintose žaidynėse, kuriose leidžiama vartoti dopingą, skelbia BBC.

J. Magnussenas bandys plaukti greičiau už 50 m laisvuoju stiliumi rekordą, nors tai nebus oficialu, nes nebus taikomas dopingo testavimo režimas.

Už tai sportininkui bus sumokėta 1 mln. dolerių.

Vyrų 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi pasaulio rekordą – 20,91 sekundės – 2009 m. pasiekė brazilas Cesaras Cielo, nors jis vilkėjo rezultatus gerinantį, ne tekstilinį maudymosi kostiumėlį, kuris po kelių mėnesių buvo uždraustas.

Sustiprintas „Enhanced“ žaidynes 2023 m. įkūrė australų verslininkas Aronas D'Souza ir joms nėra taikomos Pasaulinės antidopingo agentūros taisyklės.

"First and foremost, it's cash"



Retired Olympic swimming medalist James Magnussen is set to compete at the Enhanced Games, a sports competition without drug testing.



Magnussen has reportedly been offered $1.5 million to break the 50m freestyle world record, while undertaking a… pic.twitter.com/gCsq4W8gZ0