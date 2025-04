Buvęs pasaulio čempionas pažėrė kritikos Stanionio treneriui: „Ne taip reikia elgtis“

Kovoje dėl 3 čempiono diržų E. Stanionio treneris Marvinas Somodio po šeštojo raundo nutraukė kovą prieš Jaroną „Boots“ Ennisą (34-0, 1 be nugalėtojo, 30 nokautai), kuris iškovojo E. Stanioniui priklausiusį WBA čempiono titulą, apgynė IBF čempiono diržą bei tapo laisvojo „The Ring“ čempiono diržo savininku.

Toks E. Stanionio trenerio sprendimas nepatiko buvusiam tos pačios svorio kategorijos pasaulio čempionui amerikiečiui Shawnui Porteriui.

„Stanionio kampo sprendimas man nelabai patiko. Taip, Stanionis buvo daužomas, bet jis dar nebuvo visiškai sudaužytas. Tokiais atvejais kaip tik reikia bandyti užvesti savo auklėtinį ir pažiūrėti, kaip jis į tai reaguos“, – aiškino Sh. Porteris.

Not crazy about what the corner just did. Stanionis was getting beat but he wasn’t getting beat down. YOU GOTTA BUILD YOUR FIGHTER UP AND SEE IF HE RESPONDS