Buvęs olimpietis Campbellas patarė Joshua, kaip pasiekti pergalę prieš Fury

39-erių olimpietis ragino tautietį pulti kaskart, kai tik atsiras proga, ir atakuoti smūgių serijomis. „Mirror Fighting“ kalbintas buvęs kovotojas pabrėžė, kad maždaug 206 cm ūgio varžovas bus išties neparankus.
„Tysonas yra didelis, jo galūnės ilgos, todėl jis bus neparankus varžovas, – aiškino L. Campbellas. – Manau, kad vienintelis kelias A. Joshua į sėkmę – susirasti tinkamą atstumą kojomis ir atlikti smūgių serijas.“
Nurodęs vengti pavienių išpuolių, jis atkreipė dėmesį į klaidą, kurios A. Joshua privalo saugotis.
„Atakuodamas jis privalo atlikti po du ar tris smūgius iš eilės, – tvirtino L. Campbellas. – Neužtenka atlikti vieną smūgį ar kombinaciją „vienas-du“. Jis turi tai kartoti dar ir dar kartą. Norėdamas pasiekti pergalę, jis turi nuolat spausti T. Fury. Tačiau jei jis persisvers ant priekinės kojos, kaip darė paskutinėje kovoje, tiesiog užšoks ant priekinės varžovo rankos kablio.“
Šių dviejų atletų pažintis prasidėjo dar prieš 2010 m. Europos čempionatą, o po dvejų metų abu iškovojo aukso medalius Londono olimpinėse žaidynėse. Vertindamas artėjančią buvusio bendražygio akistatą su T. Fury, L. Campbellas atvirai įvertino dabartinę veteranų sportinę formą.
„Tai yra realybė. Kalbant apie T. Fury ir A. Joshua, abu jau praėjo savo geriausius laikus, – svarstė L. Campbellas. – Užtenka pažvelgti į jų pasirodymus, kad tai suprastum. Būčiau norėjęs šią kovą išvysti prieš 5–10 metų, bet ji vis tiek išlieka įdomi. Puiku, kad ji pagaliau įvyks, bet norėjau tai pamatyti tada, kai jie abu buvo pačiame jėgų žydėjime.“
Dešimtmetį trukusią nesantaiką planuojama išspręsti gruodžio 11-ąją Velse esančiame Kardifo „Principality“ stadione. Susidomėjimas šiuo renginiu didžiulis – pranešama, kad dėl 80 tūkst. bilietų internetinėje eilėje laukė daugiau nei pusė milijono sirgalių.
Numatoma, kad boksininkai į ringą žengs apie 1 val. nakties vietos laiku (Lietuvoje jau bus gruodžio 12-osios 3 val. nakties). Šis laikas parinktas siekiant prisitaikyti prie JAV žiūrimiausio eterio, o didžiuliais transliacijų skaičiais suinteresuoti Saudo Arabijos bokso vadovas Turki Alalshikhas, Dana White'as bei platforma „Netflix“.
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