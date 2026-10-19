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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Anadolu Efes“ krepšininkai neišsaugojo persvaros ir patyrė pralaimėjimą Turkijos lygoje

2026-10-19 20:58 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-19 20:58
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Stambulo „Anadolu Efes“ (3/1) apmaudžiai pralaimėjo Turkijos pirmenybėse.

(Klubo nuotr.)

Stambulo „Anadolu Efes“ (3/1) apmaudžiai pralaimėjo Turkijos pirmenybėse.

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Penktadienį Kaune šeimininkavę Pablo Laso auklėtiniai išvykoje 70:73 (18:24, 25:19, 15:9, 12:21) nusileido Stambulo „Esenler Erokspor“ (3/1).

„Anadolu Efes“ likus žaisti mažiau nei 4 minutes pirmavo 69:60, bet daugiau taškų iš žaidimo nebepelnė. Pratęsimą galėjęs išplėšti Matthew Strazelis iš pradžių pataikė vieną baudą iš dviejų, o paskutinę sekundę dar prametė ir tritaškį.

Nugalėtojams Mike'as Davisas pelnė 18 taškų, Kevinas Yebo – 17. „Anadolu Efes“ Collinas Malcolmas su 15 taškų buvo rezultatyviausias, Ercanas Osmani įmetė 12 taškų, Santi Yusta – 11.

Šią savaitę „Anadolu Efes“ Eurolygoje laukia kova su Stambulo „Bešiktaš“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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