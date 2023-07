Burtų išdaiga ITF turnyre Estijoje: lemiamame kvalifikacijos rate lietuvėms teko žaisti tarpusavyje

Pirmadienį kvalifikacijos starte visos keturios mūsiškės šventė pergalės. 20-metė Klaudija Bubelytė (WTA-688) per 56 minutes 6:1, 6:2 sutriuškino vardinį kvietimą gavusią estę Andreą Roots, 30-metė Iveta Dapkutė (WTA-934) per 55 min. net 6:0, 6:0 nepasigailėjo vardinį kvietimą gavusios estės Gerdos Reinaru, 18-metė Patricija Paukštytė (WTA-1007) vos per 43 min. 6:1, 6:0 pamokė vardinį kvietimą gavusią estę Desirę Parn, o 18-metė Emilija Tverijonaitė (WTA-1116) po 1 valandos 50 minučių kovos 6:2, 6:4 įveikė švedę Jacqulinę Nylander Altelius (ITF-1684).

Lemiamame – antrajame – kvalifikacijos rate lietuvėms teko žaisti tarpusavyje.

P. Paukštytė per 1 valandą 41 minutę 6:1, 6:3 nugalėjo I. Dapkutę. Šiame mače I. Dapkutei labai nesisekė – ji realizavo vos 1 iš 12 „break pointų“ (P.Paukštytė – 5 iš 7), o antraisiais padavimais telaimėjo 22 proc. kamuoliukų (P.Paukštytė – 57 proc.).

Tuo tarpu K. Bubelytė po labai apylygės 1 valandos 52 minučių kovos 3:6, 6:3, [10:6] palaužė E. Tverijonaitės pasipriešinimą.

K. Bubelytė su P. Paukštyte gavo po 1 WTA vienetų reitingo tašką ir po 244 JAV dolerius. I. Dapkutei ir E. Tverijonaitei atiteko po 126 JAV dolerius.

Pagrindinio etapo starte lietuvių lauks irgi kvalifikaciją įveikusios žaidėjos: P. Paukštytė žais su ukrainiete Nadija Kolb (WTA-795), K. Bubelytė – su suome Ella Haavisto (WTA-1057).

Antradienį prasidėjo ir dvejetų varžybos. K.Bubelytė su este Anet Angelika Koskel per 1 valandą 27 minutes 6:3, 6:4 įveikė suomes Venlą Ahti ir E.Haavisto, o P.Paukštytė ir švedė Julita Saner po 1 valandos 23 minučių kovos 6:7 (4:7), 6:1, [10:3] pranoko paskutinę akimirką į turnyrą patekusias slovakę Zuzaną Pavelekovą ir estę Poliną Ramenskają.

Laimėjusiai tenisininkių porai atiteko 196 JAV doleriai, o abi tenisininkės gavo po 9 WTA dvejetų reitingo taškus.

Ketvirtfinalyje P. Paukštytė ir J. Saner mėgins įveikti italę Nicolę Fossą Huergo ir vokietę Luisą Meyer auf der Heidę, o K. Bubelytė ir A. A. Koskel savo varžoves sužinos kiek vėliau.

ITF serijos moterų teniso turnyro Pernu prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.