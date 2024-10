„Bulls“ sukaustė gynyboje „Magic“ ir šventė pergalę, tačiau Matas Buzelis tenkinosi epizodiniu vaidmeniu

Dešimtasis NBA naujokų biržos šaukimas Matas Buzelis ir vėl tenkinosi kukliu epizodiniu vaidmeniu ir per 4 žaidimo minutes vos vieną kartą atakavo iš dviejų taškų zonos bei taškų nepelnė.

Po ilgosios pertraukos „buliai“ surakino gynyboje varžovus iš Floridos ir per lemiamą ketvirtį šiems leido pelnyti vos 12 taškų. Drausminga gynyba leido svečiams iš žaidimo atakuoti vos 31 proc. taiklumu, nors dar vienas puikias rungtynes sužaidė italas Paolo Banchero, šįkart įmetęs 31 tašką.

Įdomu tai, kad paskutinei atakai Orlando krepšininkai turėjo vos vieną dešimtąją sekundės ir tritaškį vos sugavęs kamuolį paleidęs P. Banchero pataikė. Visgi epizodą peržiūrėję arbitrai metimo neįskaitė.

Just after the buzzer...



Paolo came THIS CLOSE to sending Magic-Bulls to OT 🤯 pic.twitter.com/DfJciJM9KL