Būdamas vos 25 metų mirė buvęs NBA žaidėjas

Amerikietis per savo karjerą NBA sužaidė 75 rungtynes, jis atstovavo Portlando „Trail Blazers“ ir Sakramento „Kings“ komandoms.

Paskutinį kartą žaidė 2019-20 metų sezone ir gindamas „Trail Blazers“ garbę tada rinkdavo po tris taškus.

Vėliau krepšininkas niekur nežaidė ir buvo pastebėtas su dideliu viršsvoriu Būtent dėl to galiausiai ir teko užbaigti krepšininko karjerą.

Caleb Swanigan, the Purdue standout who played three NBA seasons with Portland and Sacramento, has passed away at 25 years old, his alma mater says. RIP.