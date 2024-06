Būdamas 26-erių mirė Juodkalnijos rinktinės vartininkas

Juodkalnijos futbolo asociacija pareiškė, kad yra „labai nuliūdinta“ dėl „mūsų mylimo Matijos Šarkičiaus netekties“.

„Matija buvo ne tik puikus sportininkas, bet ir brangus komandos draugas ir bičiulis“, – sakoma pranešime.

„Jis buvo ir mūsų nacionalinės rinktinės dabartis, ir ateitis. Jo netikėta mirtis mus visus sukrėtė ir privertė gedėti.“

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.