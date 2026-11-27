20-mečiui Lietuvos krepšininkui diagnozuotas kairės čiurnos uždegimas, dėl kurio jis praleis naktį iš penktadienio į šeštadienį vyksiančias rungtynes su Detroito „Pistons“.
Kol kas neskelbiama, kiek laiko gynėjas negalės rungtyniauti. Tokio pobūdžio traumos gydymas gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių.
195 cm ūgio K. Jakučionis šį sezoną sužaidė 18 iš 19 „Bucks“ rungtynių, per kurias vidutiniškai aikštėje praleido po 17,5 minutės, pelnė 8,2 taško, atkovojo 2,5 kamuolio ir atliko 3,3 rezultatyvaus perdavimo.
Vos dvi pergales per 19 susitikimų iškovojusi Milvokio ekipa NBA Rytų konferencijoje užima paskutinę vietą.
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