Brazdeikis apie kovą dėl pirmojo sezono trofėjaus: „Iškovota taurė mums būtų svarbi psichologiškai“

Jau vasario 18–19 dienomis komandos rinksis į Šiaulius, kur kausis dėl pirmojo sezono trofėjaus, o vienoje iš pusfinalio porų laukia praėjusių metų „Betsafe-LKL“ pusfinalininkų akistata – Kauno „Žalgiris“ prieš Panevėžio „7bet-Lietkabelį“.

Bilietus į finalo ketverto turnyrą galite įsigyti ČIA.

Abi ekipos šiuo metu nedemonstruoja geriausio savo žaidimo.

„Žalgiris“ išgyvena penkių pralaimėjimų seriją: triskart klupo Eurolygoje, o „Betsafe-LKL“ nusileido Jonavos „CBet“ ir Alytaus „Wolves“ ekipoms. Tuo tarpu „7bet-Lietkabelis“ turi sunkumų Europos taurėje ir leido Prienų „Labas GAS“ pajusti pirmos pergalės skonį.

„Šis bangavimas visą sezoną yra viena didžiausių mūsų problemų. Buvo daug rungtynių, kur turėjome didelį pranašumą ir vos neprisižaidėme arba paleidome mačą iš savo rankų. Jei būtų tiesus atsakymas, paimtumei, išsispręstumei problemas ir jų nebekartotumei, tačiau čia galbūt prisideda ir psichologija. Patys prisikuriame įtampos, kur nereikia. Sezonas ilgas – natūralu, kad būna pakilimų ir nuosmukių. Kai viskas einasi gerai, lengva būti pozityviems ir laimingiems, o kai kažkas nesiseka, išryškėja tikri charakteriai ir tikras užsispyrimas. Šitos situacijos grūdina mus, tikimės, kad žingsnis po žingsnio lipsime iš to“, – LKL.lt svetainei sakė Panevėžio komandos senbuvis Vytenis Lipkevičius.

Šiuo metu „Betsafe-LKL“ turnyro lentelėje panevėžiečiai užima šeštą poziciją (10/8). Tokia vieta praėjusių metų finalininkų tikrai netekina, o V.Lipkevičius apgailestauja, jog pralaimėjimas Prienų klubui gali turėti skaudžių pasekmių svarbiausioje sezono atkarpoje.

„Kai sezonas vyksta, negali per daug gyventi praeita diena, bet vienareikšmiškai tas pralaimėjimas gali stipriai kainuoti vietą galutinėje turnyro lentelėje. Galiu kalbėti už save, rungtynėms ruošėmės atsakingai, nieko nenuvertinome, žinojome, kad jie pavojingi ir anksčiau ar vėliau kažką nugalės. Rungtynes pradėjome prastai, leidome jiems pajusti žaidimą, mes pajutome įtampą, o jie žaidė lengvai“, – skaudžią pamoką prisiminė komandos kapitonas.

Citadele KMT ketvirtfinalyje panevėžiečiai pasirodė užtikrintai. Jei pirmame susitikime Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ buvo įveikta 85:81, tai antrajame – net 109:73.

„Ketvirtfinalis nebuvo lengvas, pirmą mačą žaidėme gana solidžiai, tik per paskutinę minutę prisidarėme problemų. Po to namie visi tikėjosi ažiotažo, bet laimėjome kaip tik lengvai. Svarbiausia buvo patekti į finalo ketvertą, nesvarbu kaip. O čia jau vienerios rungtynės, stengsimės būti kuo geresnės formos ir į Šiaulius vykti be traumų ir ligų. Kovosime ir žiūrėsime, kas nutiks“, – šypsojosi jis.

Tuo tarpu „Žalgiris“ (15/3) vietiniame fronte vis dar yra lyderis, nepaisant dviejų nesėkmių paeiliui.

Žalgiriečių problemos prasidėjo praradus Achilo sausgyslės traumą patyrusį Keenaną Evansą. Maža to, vėliau iš rikiuotės krito ir naujokas Isaiah Tayloras.

Užtikrinčiau „Žalgirio“ gretose besijaučiantis Ignas Brazdeikis teigia, kad dabar komandai svarbu nesureikšminti duobelės ir susigrąžinti anksčiau turėtą pasitikėjimą jėgomis.

„Nesakyčiau, kad būtinai esame stringantys, tiesiog sezono metu būna įvairių etapų. Reikia atsitiesti ir žaisti taip, kaip žinome, jog galime žaisti.

Didžiausia pamoka, kurią gavome per pastaruosius pralaimėjimus, atsidavimas 100 proc. visose rungtynėse ir negalvojimas, jog kažką gausime paprastai. Kiekviena komanda bus susikaupusi, privalome likti tokie patys ir pradėti rungtynes su gera energija.

Manau, kad taurės finalo ketverte būsime kaip įmanoma susifokusavę. Ne taip svarbu, prieš ką žaisime, į visas komandas žiūrėsime lygiai taip“, – sakė jis.

Citadele KMT ketvirtfinalyje „Žalgiris“ abejose rungtynėse užtikrintai įveikė „Wolves“ (95:79 ir 91:72), tiesa, vėliau gavo nuo jų pamoką „Betsafe-LKL“ fronte.

Pačiam I.Brazdeikiui tai buvo pirmoji pažintis su Citadele KMT. Iki tol šalies taurės kovų jam stebėti neteko, tad dabar jis jaučiasi laimingas, susipažinęs su gimtinės taurės peripetijomis.

„Tai puikus ir svarbus turnyras Lietuvos krepšinyje. Smagu, kad padarėme, ką galėjome, jog nugalėtume ketvirtfinalyje ir dabar žengiame tolyn. Anksčiau nestebėjau Citadele KMT, šiemet turėjau pirmąją patirtį ir ja mėgavausi“, – LKL.lt sakė I.Brazdeikis.

Tai, kad būsimas Citadele KMT pusfinalis virs pernai metų „Betsafe-LKL“ pusfinalio pakartojimu, abu vyrai nesureikšmina. V.Lipkevičius teigia, kad abi komandos – stipriai pasikeitusios ir nors „7bet-Lietkabelio“ braižas yra panašus, jaunimo augimas kartais turi savo kainą.

„Dabar kauniečiai turi problemų su traumomis, bet „Žalgiris“ yra „Žalgiris“. Suolas, energija, fiziškumas – Eurolygos lygio. Jie taurėje tikrai nebus atsipalaidavę ir nusiteikę juokauti. „Žalgiris“ tikrai favoritas, bet tai reikės įrodyti aikštelėje.

Kol žaisime, Tayloras turėtų grįžti, dar klausimas, kaip jie sužais rungtynes iki tol – daug dedamųjų. Nesigilinu į „Žalgirį“, labiau žiūrime į save, kaip pasiruošti, atsiduoti maksimaliai“, – kovingai nusiteikęs yra „7bet-Lietkabelio“ kapitonas.

Tuo tarpu I.Brazdeikis į iššūkį žvelgia su vienu tikslu – nugalėti. Pasak jo, iškovota taurė taptų dideliu emociniu pastiprinimu „Žalgirio“ ekipai. O to komandai šiuo metu labai reikia.

„Man tai labai svarbu ir noriu laimėti taurę, noriu padėti ją vėl iškovoti „Žalgiriui“.

Tikrai manau, kad iškovota taurė mums būtų svarbi psichologiškai ir padėtų labiau pasitikėti savo jėgomis. Tikrai galime ją iškovoti, jei žaisime taip, kaip sugebame“, – sakė jis.

Kitame Citadele KMT pusfinalyje susitiks Vilniaus „Rytas“ ir Jonavos „CBet“. „Jonava turi Šeškų, jis tikrai nieko nebegali nustebinti, nes tą daro nuolat. Neutrali aikštelė, vienerios rungtynės, visko gali būti“, – trumpai į mačą šypsodamasis žvelgė V.Lipkevičius. Šios poros pristatymą LKL.lt svetainėje išvysite netrukus.