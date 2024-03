Bosnius per tris minutes apiplėšusi Ukraina išsaugojo viltis patekti į Europos čempionatą

Įspūdingai po į savo vartus 57-ą minutę įsimušto įvarčio atsitiesė Ukraina, 2:1 įveikusi Bosniją ir Hercegoviną.

Dar 85-ąją minutę ukrainiečiai atsilikinėjo 0:1, bet per tris minutes Romanas Yaremchukas ir Artemas Dovbykas įvarčiais išvedė savo rinktinę į lemiamą kovą dėl bilieto į kitą etapą.

Waiting scrolling, some good News which will lift some Ukrainians spirits.



“The national football team of Ukraine is one step closer to qualifying for Euro 2024.



In the semi-finals of the play-off, the blue-yellow team beat Bosnia and Herzegovina - 1:2.



The Ukrainians will… pic.twitter.com/CPVeYSyxmQ