Boca Juniors sirgaliai užkariauja pasaulį: nuo Buenos Airių iki Majamio – unikali aistra ir tikra futbolo dvasia

2023 metų „Copa Libertadores“ finale prieš „Fluminense“ jie užėmė Kopakabaną. Iš minios išlindęs nuo saulės nudegęs berniukas su šlapiais plaukais ir ryškiomis akimis buvo atvežtas tėvo, kuris tam pardavė motociklą. Berniukas taip pat atsisakė savo „PlayStation“, kad galėtų atvykti į Rio de Žaneirą. Jie neturėjo bilietų, bet jiems nerūpėjo, nes, kaip jis pasakė: „Apsižvalgykite! Pažiūrėkite į tai! Čia yra „Boca“! Pirmyn, „Boca“!“

Tai – klubas žmonėms, išaugintas savo žmonių.

Pirmadienį „Boca Juniors“ užėmė Majamio paplūdimį. Jie leido fejerverkus ir degino dūmines raketas. Į dangų kilo geltonų ir mėlynų dūmų debesys. Jie dainavo atsiprašymo giesmę Majamio futbolo karaliui Lioneliui Messi – „Turėsi mums atleisti!“

Antradienį „River Plate“ – „Urawa Reds“ rungtynes nuo 21.50 val. stebėkite per TV3, o dar daugiau FIFA pasaulio futbolo klubų taurės rungtynių parodys Go3.

Tačiau „Boca“ sirgaliams didžiausias visų laikų futbolininkas nėra L. Messi. Jų pasididžiavimas yra Juanas Romanas Riquelme – dabartinis klubo prezidentas, šou žvaigždė, kai „Boca“ įveikė Madrido „Real“ bei 2000 m. Tokijuje tapo pirmaisiais šio amžiaus pasaulio čempionais, laimėję Tarpžemyninę taurę – dabartinės Pasaulio klubų taurės pirmtakę.

„Boca“ una locura – beprotybė, nepaaiškinamas reiškinys. Skirtingas nuo bet kurio kito klubo pasaulyje.

Berniukas iš Kopakabanos buvo pasirinktas „Boca“ naujos aprangos pristatymui Pasaulio klubų taurėje Majamyje – jis tapo „la Doce“ (dvyliktojo žaidėjo) naujos kartos veidu. Svarbiausias žaidėjas po Diego Maradonos, Riquelme ir Carlito Tevezo – dvyliktasis žmogus, papildomas žaidėjas, sielos balsas, kuris išplaukia iš Buenos Airių žiočių ir keliauja į pasaulį.

In 2023, before the final match between Boca Juniors 🇦🇷 and Fluminense🇧🇷, a story went viral about a young Boca fan who sold his PlayStation to travel to Rio de Janeiro. In 2025, he was part of the official presentation of the jerseys that Boca will wear at the Club World Cup.… pic.twitter.com/P8Hi53M4yC