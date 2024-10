Blogos naujienos: „Žalgiris“ kovos prieš netikėtai pasveikusį „Olympiakos“ milžiną

Visą savaitę apie prancūzo sveikatos būklę „Olympiakos“ informacijos neteikė, o žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad tiek serbas Nikola MIlutinovas, tiek M. Fallas praleis rungtynes su Lietuvos vicečempionais.

M. Fallas nuo praėjusio sezono galo gydėsi stresinio pėdos lūžio traumą ir dėl to praleido olimpines žaidynes Paryžiuje.

Moustapha Fall (@moustaphafall15) and Filip Petrusev will be in the lineup tonight for the game against Zalgiris. #EuroLeague #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Is6agdbHnU