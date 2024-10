Kyliano Mbappe poelgis kelia audras: vietoje rinktinės – linksmybės Švedijoje

Apie nepasitenkinimą K. Mappe situacija prieš rinktinių langą piktinosi Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschampsas. Puolėjas žaidė Čempionų lygoje ir vietiniame čempionate, nors jau buvo pareiškęs neatvyksiantis į Tautų lygos varžybas rinktinėje.

Užfiksuotose kadruose matyti, kad Švedijoje pramogavusi futbolo žvaigždė nenorėjo būti atpažintas ir veidą dengė juodos spalvos kauke.

Des "DISCOTHÈQUE" et "BOÎTE DE NUIT" en majuscules, des 🚨 dans tous les sens... alors que de notre côté on a débattu pendant 1h pour savoir si on postait qqch. 😄



Ok, il y a le contexte, la polémique... Mais on a vraiment pas le même sens de l'info et du respect.🤷‍♂️#Mbappé pic.twitter.com/LM1wvu6mxq