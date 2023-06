Berankis atsisakė dalyvauti ATP „Challenger“ turnyre Vokietijoje

Pagal reitingą lietuvis nebūtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą. R.Berankis galėjo startuoti tik nuo kvalifikacijos, bet likus trims dienoms iki kvalifikacijos etapo pradžios buvo pranešta, kad lietuvis turnyre nedalyvaus.

Heilbronn Qualifying update:

OUT: Mayot, Berankis, Jianu

IN: Sanchez Izquierdo, Gerch, Hoang

Next: Fanselow