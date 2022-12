Beprotiškas finišas: vyrų estafetės finale dvi rinktinės vienu metu pagerino pasaulio rekordą

Paskutiniame čempionato finale – vyrų kombinuotoje estafetėje 4x100 m – užfiksuotas itin retas atvejis. Dvi komandos pasidalino ne tik auksą, bet ir pasaulio rekordą.

Australai Isaacas Alanas Cooperis, Joshua Yongas, Matthew Temple‘as ir Kyle‘as Chalmersas bei amerikiečiai Ryanas Murphy, Nicas Finkas, Trentonas Julianas ir Kieranas Smithas distanciją įveikė identišku laiku – per 3 min. 18.98 sek. Abi rinktinės 0.18 sek. pagerino ankstesnį pasaulio rekordą, gyvavusį net nuo 2009 m. Amerikiečiai startavo daug geriau už australus ir turėjo daugiau nei 2 sek. persvarą po 2 etapų, tačiau visą pranašumą išbarstė.

If u missed the biggest sporting moment of I don't know when, watch this, especially final lap. Kyle was 3rd, Italy looked like passing USA then bam, Australia win in a dead heat with USA in World Record Time. Talk about this media instead of the soccer thugs!!! Well done all!! https://t.co/KCbfjTjwRX