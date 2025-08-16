Benedikto Vanago ekipažą Vengrijoje sustabdė gaisras: „Ištraukus atsarginius ratus radome liepsnos židinį“

„Visada bijojau gaisro. Šį kartą tai nutiko ir mums. Laimė, viskas sėkmingai baigėsi. GR3 buvo padalintas į dvi atkarpas. Įveikus beveik 90 km atvykome į neutralizaciją. Joje turėjome stovėti apie 10 min. Tuo tuo tarpu iš po „Black Hawk“ apačios pradėjo smelktis dūmai. Ištraukus atsarginius ratus radome liepsnos židinį. Gerai, kad netoliese budėjo gelbėtojai, jie papildomai pagelbėjo. Hilux bus transportuotas į servisą ir pagal varžybų taisykles baigsime lenktynes su baudomis, nes neužbaigėme kelių greičio ruožų, bet neprarasime surinktų taškų Europos taurėje“, – dalinasi pilotas Benediktas Vanagas.
Sustojus neutralizacijos zonoje „dingo“ sankaba, akimirksniu pradėjo piltis dūmai, preliminariais duomenimis, sankabos skystis galėjo patekti ant duslintuvo ir pradėjo degti. Kol komandai pavyko ištraukti ratus jau degė atvira liepsna. Gera žinia – pavyko greitai užgesinti ir neįvyko didelis gaisras. Verta atkreipti dėmesį, kad šiuo metu Varpalotoje, kur vyksta lenktynės +35 laipsniai karščio, bolidai įkaitę po greičio ruožų.
Navigatorius Aisvydas Paliukėnas antrina: „Išlipome gan sausi, ką čia bepridursi. Būna žmonėms blogiau pasibaigia, kai pamato dūmus ir ugnį, čia panašu viskas kontroliuojama“.
FIA Europos bajų taurė susideda iš 9 etapų, vykstančių šiltuoju metų laikotarpiu. Bekelės ralis „HunGarian Baja“ Varpalotoje startuoja jau 22-ąjį kartą. Renginys, įtrauktas į FIA Europos taurės ir „M1 Flotta“ Nacionalinio bekelės ralio čempionato etapus.