Bėgant nuo karo siaubo – futbolininkų istorijos iš Ukrainos

Rūsyje, šeimos namuose. T. Stepanenko su žmona ir trimis mažamečiais vaikais priverstas slėptis kuo saugesnėje vietoje. Sprogimai prasidėjo dar naktį ir buvo kuo puikiausiai girdimi, rašo „The Athletic“ žurnalistas Adamas Craftonas.

T. Stepanenko 69 kartus yra žaidęs Ukrainos futbolo rinktinėje. Daugiau nei dešimtmetį jis yra Donecko „Šachtar” narys. Jo namai yra šalia Kijevo, miškingoje vietoje netoli Dniepro upės.

O dabar jis tapo vienu iš daugelio, kuris bando slėptis nuo agresoriaus bombų ir saugoti savo šeimą. Laikinai jis sustabdė savo futbolininko karjerą. Praėjusį ketvirtadienį, pabudęs nuo bombų garso, jis su šeima išskubėjo į rūsį, kuris buvo paverstas slėptuve.

Paėmęs į rankas savo telefoną jis pamatė daugybę žinučių. Tada suprato.

„Tapo aišku, kad Putinas įsiveržė į Ukrainą. Jis pradėjo karą“, – sako T. Stepanenko.

Baimindamasis, kad okupantai gali įsiveržti ir visai šalia jų, kartu su kaimynais jie surado puikias vietas iš kur gali stebėti judėjimą. Kaimynas turi ginklą, bet pats Tarasas, kaip pats tikina, gaiduką yra nuspaudęs tik kartą gyvenime.

„Jei kas ateitų, aš turiu būti pasiruošęs. Turiu tik beisbolo lazdą. Tačiau jei pamatyčiau kažką ateinant, praneščiau kaimynui ir šis ateitų su ginklu“, – tikino sportininkas.

Nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą ir agresijos praėjo jau savaitė. Nuo tada pasaulis pasikeitė. Ukrainiečiai priešinasi agresoriams, tačiau laukia dar ilga ir brutali kova..

Kai kurie ukrainiečiai su ašaromis akyse paliko šalį ir patraukė bent jau laikino prieglobsčio ieškoti kaimyninėse valstybėse.

Rusams sankcijas taiko kone visos sporto organizacijos pasaulyje.

Kitokiomis aplinkybėmis, bet irgi pauzę turi daryti ir Ukrainos sportininkai. Sustabdyti šalies čempionatai, kai kurie sportininkai ima į rankas ginklus ir eina ginti tėvynės.

Kaip rašo „The Athletic“, pastarosiomis dienomis jie bandė susisiekti su Ukrainos žaidėjais, klubų nariais. T. Stepanenko su šeima persikėlė arčiau Lenkijos sienos į saugesnę vietą, štai „Dnipro“ sporto direktorius Glebas Platovas padarė panašiai, tačiau vis vien jiems gresia rimtas pavojus.

R. Morozovas, futbolininkus reprezentuojančios sąjungos vadovas, namus paliko kaip stovi ir tik pasiėmęs pasą. Jo buvusi žmona su dukrele važiavo valandų valandas, ėjo pėsčiomis dešimtis kilometrų, bet saugiai pasiekė Rumunijos sieną.

„Šachtar“ atstovaujantis būrelis brazilų taip pat sėkmingai paliko pavojingą zoną. Jie kurį laiką leido viešbutyje, prašė Brazilijos pagalbos palikti šalį. Padėjus UEFA jie sėkmingai įgyvendino planą.

Prie jų prisijungė ir Luhansko „Zorya“ klube rungtyniaujantys trys tautiečiai.

Svetur rungtyniaujantys ukrainiečiai su ašaromis akyse stebi situaciją ir prašo pasaulio pagalbos. „Man City“ saugas Oleksandras Zinčenko, Danijoje žaidžianti Nicole Kozlova.

Kaip rašo „The Athletic”, „Whatsap” grupėje, Jurijus Sviridovas, komunikacijos vadovas „Šachtar” klube, rašė: „Mums reikia pagalbos. Tai suknistas košmaras. Nenustokite apie mus rašyti kol karas nesibaigs. Prašau”.

Būdamas viešbutyje Kijeve bombos garsus girdėjo ir šalies moterų rinktinės trenerio asistentas Escura.

„Tai buvo garsai, kurių anksčiau nesu girdėjęs. Galvoje mąsčiau, kad tai buvo kažkas kitokio. Tada man paskambino sesuo. Ji sakė, būk atsargus, Ukrainoje prasidėjo karas“, – pasakojo vyras.

N. Kozlova šiuo metu Danijoje, tačiau Ukrainoje liko dalis jos šeimos,ten yra ir seneliai.

„Prabudau. Buvo gana įprastas ketvirtadienio rytas. Tada gavau tiek daug žinučių iš draugų JAV, su kuriais susipažinau studijuodama koledže. Jie klausė, ar man viskas gerai? Sutrikau. Paskambinau tėvams ir jie man viską papasakojo“, – teigė ji.

It’s wrong. It's wrong that I get to play while my teammates are hiding in their own country, scared for their life, football not even crossing their minds. Today I played for them. Today I played for each Ukrainian who left their loved ones to defend our country, our land. pic.twitter.com/uY50MlnCpE

REKLAMA