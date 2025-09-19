Beatričė Juškevičiūtė po sėkmingos pradžios pasaulio čempionate smuktelėjo į 15-ą vietą septynkovėje

Sėkmingai pirmoje rungtyje – 100 m barjeriniame bėgime – pasirodė lietuvė Beatričė Juškevičiūtė. Ji finišavo per 13.03 sek., pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir užėmė 2-ą vietą tarp 23 dalyvių.
Greičiau bėgo tik amerikietė Taliyah Brooks (12.93). Trečia liko kita JAV bėgikė Anna Hall (13.05).
Šių metų Europos jaunimo vicečempionė britė Abigail Pawlett krito prieš pat finišą, surinko tik 882 tšk. ir beveik prarado viltis kovoti dėl aukštų vietų.
Taliyah Brooks 🇺🇸 ran the fastest time of the women's 100mH heptathlon the Tokyo 2025 World Championships, winning in 12.93s!
T. Brooks su 1135 taškais tapo septynkovės lydere. B. Juškevičiūtė rikiuojasi antra su 1120 tšk., o A. Hall turi 1117 tšk.
Čempionate paskutinę akimirką dėl traumos nusprendė nestartuoti šveicarė Annik Kalin. Ji yra 2022 m. Europos čempionato bronzos medalininkė, o šiemet šuolyje į tolį iškovojo bronzą tiek pasaulio, tiek Europos uždarų patalpų čempionatuose.
Annik Kalin will not contest the heptathlon in Tokyo due to "a stress reaction in the talus, some strained ligaments, swelling, bleeding inside the joint, and an irritated tendon". Speedy recovery.— James Rhodes (@James_Athletics) September 17, 2025
Nesėkminga lietuvei buvo šuolio į aukštį rungtis, kur jos rezultatas – tik 22-as (1,62 m). Belgė Nafissatou Thiam ir A. Hall įveikė 1,89 m aukštį, o olandė Sofie Dokter, airė Kate O‘Connor ir britė Katarina Johnson-Thompson – 1,86 m.
Rutulio stūmime B. Juškevičiūtė buvo 7-a (14,17). Geriausiai pasirodė naują karjeros rekordą pasiekusi A. Hall (15,80), aplenkusi N. Thiam (14,85) ir suomę Sagą Vanninen (14,59).
Bendroje įskaitoje A. Hall (3125) padidino persvarą prieš N. Thiam (2978) ir K. O‘Connor (2932). B. Juškevičiūtė (2684) rikiavosi 15-a.
Penktadienį sportininkių lauks dar 1 rungtis:
15.52 val. 200 m bėgimas
Paskutinės 3 rungtys vyks šeštadienį.
