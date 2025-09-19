Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Beatričė Juškevičiūtė po sėkmingos pradžios pasaulio čempionate smuktelėjo į 15-ą vietą septynkovėje

2025-09-19 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 15:16

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate penktadienį prasidėjo moterų septynkovės varžybos.

Beatričės Juškevičiūtės bėgimas | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate penktadienį prasidėjo moterų septynkovės varžybos.

Sėkmingai pirmoje rungtyje – 100 m barjeriniame bėgime – pasirodė lietuvė Beatričė Juškevičiūtė. Ji finišavo per 13.03 sek., pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir užėmė 2-ą vietą tarp 23 dalyvių.

Greičiau bėgo tik amerikietė Taliyah Brooks (12.93). Trečia liko kita JAV bėgikė Anna Hall (13.05).

Šių metų Europos jaunimo vicečempionė britė Abigail Pawlett krito prieš pat finišą, surinko tik 882 tšk. ir beveik prarado viltis kovoti dėl aukštų vietų.

T. Brooks su 1135 taškais tapo septynkovės lydere. B. Juškevičiūtė rikiuojasi antra su 1120 tšk., o A. Hall turi 1117 tšk.

Čempionate paskutinę akimirką dėl traumos nusprendė nestartuoti šveicarė Annik Kalin. Ji yra 2022 m. Europos čempionato bronzos medalininkė, o šiemet šuolyje į tolį iškovojo bronzą tiek pasaulio, tiek Europos uždarų patalpų čempionatuose.

Nesėkminga lietuvei buvo šuolio į aukštį rungtis, kur jos rezultatas – tik 22-as (1,62 m). Belgė Nafissatou Thiam ir A. Hall įveikė 1,89 m aukštį, o olandė Sofie Dokter, airė Kate O‘Connor ir britė Katarina Johnson-Thompson – 1,86 m.

Rutulio stūmime B. Juškevičiūtė buvo 7-a (14,17). Geriausiai pasirodė naują karjeros rekordą pasiekusi A. Hall (15,80), aplenkusi N. Thiam (14,85) ir suomę Sagą Vanninen (14,59).

Bendroje įskaitoje A. Hall (3125) padidino persvarą prieš N. Thiam (2978) ir K. O‘Connor (2932). B. Juškevičiūtė (2684) rikiavosi 15-a.

Penktadienį sportininkių lauks dar 1 rungtis:

15.52 val. 200 m bėgimas

Paskutinės 3 rungtys vyks šeštadienį.

