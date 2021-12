Be staigmenų: geriausias pasaulio esporto žaidėjas – CS:GO žvaigždė „s1mple“

Nuspėti šių metų nugalėtoją sunku nebuvo — juo visiškai pelnytai tapo CS:GO superkomandos „Natus Vincere“ žvaigždė Oleksandras „s1mple“ Kostyljevas.

Geriausiu visų laikų CS:GO žaidėju tituluojamam ukrainiečiui šie metai buvo pasakiški - laimėtas „Intel Grand Slam“ turnyras, pirmą kartą karjeroje nuskintas „Masters“ titulas Stokholme ir lygių neradęs pasirodymas neseniai vykusiame „Blast Premier Fall Finals“ turnyre.

O.Kostyljevui tai antras geriausio CS:GO žaidėjo titulas šiemet — analogiška statulėlė jam buvo įteikta ir lapkritį vykusiuose „The Esports Awards“.

Tapęs geriausiu 2021-ųjų esporto žaidėju, „s1mple“ „Twitter“ tinkle pasidalino trumpa žinute: „Šįkart bent niekas manęs nedubliavo.“

