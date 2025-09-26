„Barcelona“ nepaisant grubios vartininko klaidos palaužė „Real Oviedo“

„Barcelona“ išvykoje po nelengvos kovos 3:1 nugalėjo „Real Oviedo“.
Pirmajame kėlinyje aktyvesnė buvo „Barcelona“, bet rimtų progų jiems sukurti taip ir nepavyko. Tuo tarpu „Oviedo“ pasinaudojo vienintele oponentų klaida.
„Barcelona“ vartininkas Joana Garcia toli paliko vartus ir rizikingai perdavė kamuolį bei už tai buvo nubaustas. Jį perėmęs Alberto Reina iš beveik pusės aikštės paleido kamuolį į tuščius vartus.
Rezultatą „Barcelona“ išlygino antrajame kėlinyje po įžaisto kampinio. Ronaldas Araujo skersavo kamuolį link vartų, ten akrobatiškai kamuolį link vartų pasiuntė Ferranas Torresas ir nors vartininkas jo smūgį nukreipė į virpstą, pirmasis prie kamuolio suskubo ir rezultatą išlygino Ericas Garcia.
Sužaidus kiek daugiau nei valandą į aikštę „Barcelona“ gretose žengė Robertas Lewandowskis, o lenkui prireikė vos 5 minučių, kad išvestų savo ekipą į priekį. Po Frenkie de Jongo skersuoto kamuolio jis itin tiksliai pataikė galva, kamuolį į vartus pasiųsdamas nuo skersinio.
Savo pranašumą „Barcelona“ padidino paskutinėmis pagrindinio laiko minutėmis. Po kampinio galva pasižymėjo R. Araujo.
Po 6 turų „Barcelona“ turi 16 taškų ir 2 nusileidžia „Real“ komandai.
