„Barcelona“ įveikė greta turnyrinėje lentelėje esančią „Rio Breogan“

Nugalėtojams Dario Brizuela (7 rez. perd.) ir Joelis Parra pelnė po 16 taškų, Oleksanderis Balcerowskis – 14, Justinas Robinsonas – 13, Olivier Nkamhoua – 11, Tyrese‘as Martinas pridėjo 10 (10 atk. kam., 5 rez. perd.).
Pralaimėjusiems Tevinas Brownas ir Danko Brankovičius įmetė po 15 taškų, Dominikas Mavra – 12, Rasiras Boltonas surinko 11.
Eurolygoje penktadienį „Barcelona“ išvykoje žais su Atėnų „Panathinaikos“.
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