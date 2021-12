„Barcelona“ Ispanijoje užtikrintai laimėjo, Rokas Jokubaitis buvo pastebimas

24 minutes ant parketo praleidęs „Barcelona“ atakų organizatorius Rokas Jokubaitis pelnė 9 taškus (3/5 dvit., 1/2 trit.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo pražangą, išvengė klaidų, 3 sykius prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.

Katalonai slogiai pradėjo mačą, bet vėliau įsibėgioja ir atitrūko. Vėliau Š. Jasikevičiaus auklėtiniai pirmavo praktiškai viso susitikimo metu.

Varžovai dar buvo priartėję iki 50:55, bet tada katalonai surengė atkarpą 13:0 ir neleido varžovams pagalvoti apie pergalę.

Š. Jasikevičius šiame mače dar buvo nubaustas ir technine pražang, kadangi nebuvo patenkintas užfiksuotu taisyklių pažeidimu ir reiškė nepasitenkinimą arbitrams.

