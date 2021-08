Baltijos regbio lygoje „Baltrex“ iškovojo rekordinę pergalę 101:0

Rekordas užfiksuotas ir asmeninėje įskaitoje. „Baltrex“ atakų lyderis Armandas Kalinauskas atliko net 6 prispaudimus įskaitiniame plote ir tapo daugiausia žeminimų per rungtynes atlikusiu „Top“ lygos regbininku per visą istoriją. Per du turus jau 43 taškus surinkęs A. Kalinauskas yra rezultatyviausias visoje „Top“ lygoje.

„Mūsų komanda yra tokia, kad jeigu varžovai padaro klaidą, mes labai greitai persigrupuojam aikštėje ir surezgam rezultatyvias atakas. Rungtynių dieną buvo puikus oras, kai gali išnaudoti greitį.

Tai gali bėgti ir bėgti visą dieną. Žaidėm taip, kaip leido varžovai. Jeigu būtų geresnė jų gynyba, būtume turėję kažką keisti. Bet varžovai leido mums bėgti, tai mes siuntėme kamuolį į kraštus ir leidom krašto žaidėjams tapti rezultatyviausiais“, – sakė vietą pusfinalyje jau užsitikrinusios „Baltrex“ komandos žaidžiantysis treneris Žygimantas Radžius.

„Žaidėme labai prastai ir iš šių rungtynių neturime daug ko pasimokyti. Mūsų sudėtis toli gražu nebuvo stipriausia. O norint kovoti su tokiomis komandomis, kaip „Baltrex“, reikia turėti stipriausius žaidėjus. Jau prieš rungtynes matėsi, kad žaidėjams sunku žengti į aikštę prieš čempionus.

Būtent psichologija labiausiai ir pakišo koją. Nori nenori, reikia kuo greičiau pamiršti šias rungtynes. Reikia žiūrėti į priekį ir ruoštis kitoms rungtynėms“, – teigė vilčių prasimušti į pusfinalį dar nepraradusio „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.

Paskutinis trečiasis „Top“ lygos grupių varžybų turas vyks rugpjūčio 28-29 d. Į pusfinalį pateks po dvi geriausias grupių komandas. 3-4 vietas grupėse užėmusios ekipos tęs kovą dėl 5-8 vietų.

A grupėje abi pergales iškovojęs lyderis „Baltrex“ namuose susitiks su pergalių neturinčiu „Šiaulių“ klubu. Dėl antro kelialapio į pusfinalį Vilniuje kovos „Geležinis vilkas“ ir latvių „Livonia“.

B grupėje dėl pirmos vietos Kaune kovos vietas pusfinalyje jau užsitikrinusios Kauno „Ąžuolo“ ir Šiaulių „Vairo“ komandos. Pergalė ir pirma vieta grupėje leistų pusfinalio etape išvengti galimos akistatos su čempionu „Baltrex“ klubu. Kitose grupės rungtynėse lygos naujokai Vilniaus regbio akademijos regbininkai namuose priims latvių „Miesnieki-Kekeva“ komandą.