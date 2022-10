„Ballon d‘Or“ ceremonijoje – be galo jautri Ševščenkos žinutė pasauliui apie karą Ukrainoje

„Tai labai sudėtingas momentas visiems Ukrainos žmonėms nuo pat tos dienos, kai karas prasidėjo. Aš labai didžiuojuosi, kaip mano šalis kovoja dėl savo nepriklausomybės ir laisvės. Esu įsitraukęs į daugelį humanitarinių, labdaros projektų, kurių įkūrėjas yra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis“, – kalbėjo A. Ševčenka.

„Labais svarbu prisiminti, kad karas vis dar tęsiasi, bet dar svarbiau būti Ukrainos pusėje ir jai padėti“, – su ašaromis akyse sakė geriausias 2004 m. planetos futbolininkas.

Šią emocingą kalbą sugniaužę kvapą klausėsi „Ballon d‘Or“ laimėtojas Karimas Benzema, praeityje analogišką apdovanojimą iškovoję Zinedine‘as Zidane‘as, Ronaldo ir kiti įtakingiausi praeities ir šių dienų futbolininkai.

