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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Ballas nesuprato teisėjų sprendimų: „Bandžiau padėti Wembanyamai atsikelti“

2026-11-01 08:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 08:55
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Minesotos „Timberwolves“ gynėjas LaMelo Ballas po pralaimėjimo San Antonijaus „Spurs“ ekipai neslėpė nusivylimo teisėjų sprendimais.

Ballas, Wembanyama | Organizatorių nuotr.

Minesotos „Timberwolves“ gynėjas LaMelo Ballas po pralaimėjimo San Antonijaus „Spurs“ ekipai neslėpė nusivylimo teisėjų sprendimais.

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„Timberwolves“ išvykoje 111:121 nusileido „Spurs“ krepšininkams, o L. Ballas dėl šešių pražangų buvo priverstas anksčiau laiko palikti aikštę.

Po rungtynių daugiausia dėmesio sulaukė neįprastas epizodas tarp amerikiečio ir Victoro Wembanyamos.

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Prancūzui bandant atsikelti nuo parketo, L. Ballas iš nugaros jį pastūmė ir buvo nubaustas pražanga. Šis epizodas greitai išplito socialiniuose tinkluose.

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Vis dėlto pats gynėjas tikino, kad jo ketinimai buvo visai kitokie.

„Tiesą sakant, net nebandžiau prasižengti, bet pražangos tiesiog kaupėsi. Per pirmąjį epizodą bandžiau padėti Wembanyamai atsikelti. Pražanga. Nežinau, tiesiog kažkokie kvaili dalykai“, – po susitikimo kalbėjo L. Ballas.

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Minesotos gynėjui tai buvo vienas prasčiausių šio sezono pasirodymų.

L. Ballas aikštėje praleido vos 20 minučių, per kurias pelnė 10 taškų (2/10 metimų), atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 3 kamuolius.

Dar pirmoje rungtynių pusėje amerikietis užsidirbo ketvirtąją pražangą ir buvo priverstas sėstis ant atsarginių suolelio.

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Trečiojo kėlinio pradžioje gynėjas buvo nubaustas penktąja pražanga, o likus 3 minutėms ir 43 sekundėms iki susitikimo pabaigos prasižengė šeštąjį kartą.

Be traumą patyrusio Rudy Goberto rungtyniavusi „Timberwolves“ ekipa neturėjo atsakymų prieš V. Wembanyamą.

22-ejų prancūzas surengė įspūdingą pasirodymą ir pelnė 43 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei blokavo 6 metimus.

Minesotos komandai tai buvo dar vienas sudėtingas vakaras, nes ji taip pat verčiasi be po kelio operacijos sveikstančio Anthony Edwardso.

Artimiausias rungtynes „Timberwolves“ lapkričio 2 dieną namuose žais su Milvokio „Bucks“ ekipa.

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