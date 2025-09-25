Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

B.Bogdanovičius gali tapti legendinio klubo prezidentu

2025-09-25 19:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 19:14

Šią vasarą profesionalaus krepšininko karjerą baigęs Bojanas Bogdanovičius žvalgosi į naujas karjeros galimybes. Kroatas yra arti susitarimo su Zagrebo „Cibona“, kur užimtų klubo prezidento kėdę, skelbia žurnalistas Bruno Feliksas.

B.Bogdanovičius ieško naujų karjeros galimybių (Scanpix nuotr.)

0

Skelbiama, kad Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) veteranas būtų naudingas su sunkumais susiduriančiam klubui ir jo patirtis JAV galėtų pritraukti naujo talento į komandą.

B.Bogdanovičius yra atstovavęs Kroatijos sostinės klubui 2009–11 metų sezonuose.

Zagrebo klubas yra laimėjęs Eurolygą du kartus – 1985 ir 1986 metais, o šiuo metu varžosi Adrijos lygoje. Pernai ji finišavo 15-ta.

Per savo karjerą 201 cm puolėjas NBA yra sužaidęs 10 sezonų, per kuriuos sužaidė 719 rungtynių ir vidutiniškai rinko po 15,6 taško.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

