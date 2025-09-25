B.Bogdanovičius gali tapti legendinio klubo prezidentu

Skelbiama, kad Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) veteranas būtų naudingas su sunkumais susiduriančiam klubui ir jo patirtis JAV galėtų pritraukti naujo talento į komandą.
B.Bogdanovičius yra atstovavęs Kroatijos sostinės klubui 2009–11 metų sezonuose.
Zagrebo klubas yra laimėjęs Eurolygą du kartus – 1985 ir 1986 metais, o šiuo metu varžosi Adrijos lygoje. Pernai ji finišavo 15-ta.
Per savo karjerą 201 cm puolėjas NBA yra sužaidęs 10 sezonų, per kuriuos sužaidė 719 rungtynių ir vidutiniškai rinko po 15,6 taško.
