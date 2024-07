Šioje nuotykių karuselėje sėkmė lydėjo čempionus. Antrus metus iš eilės lenktynėse triumfavo „STATETA BRO-TOKS by IGNERA“ komanda, kuriai atstovavo danas Andersas Fjordbachas, Julius Adomavičius, Nemunas Dagilis ir britas Timas Whale‘as. Šis ekipažas su „Mercedes-Benz AMG GT3 EVO“ 1006 km arba 373 ratus nuvažiavo per 8 val. 3 min. 37,833 sek. Nugalėtojams atiteko pereinamoji taurė.

Taip ši komanda įtikinamai pagerino „1006 km lenktynių“ rekordą, kuris nuo 2022 metų priklausė „Circle K – Lesta Racing Team“ lenktynininkams (8 val. 20 min. 44,726 sek.).

REKLAMA

REKLAMA

J. Adomavičius šių lenktynių čempionu tapo penktą kartą, N. Dagilis – trečią, A. Fjordbachas – antrą, T. Whale‘as – pirmą.

REKLAMA

„Buvo išties labai įdomios lenktynės, kur dažnai keitėsi lyderiai. Gaila, kad kai kurie iškrito iš kovos. Nors automobilis apdaužytas nemažai, esame patenkinti rezultatu ir labai džiaugiamės“, – po finišo sakė J. Adomavičius.

„Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktynių apdovanojimai (24 nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) +20 „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių apdovanojimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktynių apdovanojimai

Antra finišavo „Audi R8 LMS GT3 EVO II“ vairavusi „Circle K miles Plus Racing Team“ komanda, nugalėtojams pralaimėjusi mažiau nei dviem ratais. Antros vietos prizai įteikti Simui Juodviršiui, Justui Jonušiui ir pernykščiam čempionui Eimantui Navikauskui.

REKLAMA

REKLAMA

Trečioje vietoje finišo liniją kirto „LG OLED & RIMO Adero“ ketvertukas – Mantas Janavičius, Marius Bartkus, Aurelijus Rusteika ir britas Benjaminas Barkeris – su „Porsche 911 GT3 CUP 992“ (+). Jie tapo „GT Open“ klasės nugalėtojais.

„Aurum 1006 km“ lenktynės (71 nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) +67 „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko) Ramūnas Čapkauskas „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko)

(71 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km“ lenktynės

Dramatiškos paskutinės valandos

Varžybų organizatorius Darius Jonušis tikėjosi, kad jubiliejinės lenktynės bus itin atkaklios, o laimėtojai spręsis paskutiniuose ratuose ar net metruose. Atrodė, kad tokiam scenarijui bus labai realu išsipildyti, bet tada trasoje prasidėjo dramatiški įvykiai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Likus 74 ratams iki finišo, vyko itin atkakli lyderių kova. Justas Jonušis pasivijo Nemuną Dagilį. Ilgai tinkamos progos ir varžovo klaidos laukęs J. Jonušis galiausiai aplenkė savo varžovą.

Netrukus „STATETA BRO-TOKS by IGNERA“ komanda stojosi į techninio aptarnavimo zoną, kur N. Dagilį pakeitė J. Adomavičius. Tačiau pirma vieta J. Jonušis džiaugėsi labai neilgai. Jau kitame rate J. Jonušis, ratu lenkdamas patyrusį Ramūną Čapkauską („LISIPLAST by ČAPKAUSKAS- Autocentras team“) su „CUPRA LEON TCR“, patyrė avariją. Apmaudžioje situacijoje R. Čapkauskas nepaliko vietos J. Jonušiui ir pastarasis sudaužė automobilį.

REKLAMA

R. Čapkauskas neslėpė nusivylimo šiuo incidentu ir, išlipęs iš sudaužyto bei sustojusio savo automobilio, ilgai sėdėjo atsirėmęs į atitvarą. Tuo tarpu J. Jonušis su pakreiptu priekiniu ratu pasiekė techninio aptarnavimo zoną, kur jo komanda sugebėjo sutaisyti automobilį greičiau nei per 10 min. Nors tuomet trasoje jau važiavo saugos automobilis, J. Jonušį pakeitęs S. Juodviršis į lenktynes grįžo jau tik trečioje vietoje, nuo lyderių atsilikdamas trimis ratais.

REKLAMA

Po šių įvykių į antrąją vietą pakilo „LG OLED & RIMO Adero“ ekipažas su „Porsche 911 GT3 CUP 992“, kurį vairavo britas B. Barkeris.

Likus 37 ratams iki finišo – dar vienas nemalonus susidūrimas. S. Juodviršis apsisukamajame posūkyje lenkė B. Barkerį ir pastarasis nebetilpo trajektorijoje. Dėl to susidarė nedidelis kamštis, o „LG OLED & RIMO Adero“ komanda prarado nemažai laiko.

Vėliau situacija trasoje stabilizavosi. Likus 12 ratų iki finišo, J. Adomavičius po nedidelio susidūrimo su S. Juodviršiu apsisuko, tačiau turimo laiko rezervo užteko, kad jis ramiai pasiektų finišą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iš 20 startavusių komandų finišą pasiekė 16.

LASF prizas – tam pačiam svečiui iš Danijos

Tradiciškai po lenktynių buvo apdovanotas greičiausiai ratą šeštadienį įveikęs sportininkas. Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) prizas už šį pasiekimą antrus metus iš eilės įteiktas danui A. Fjordbachui. Jis 105-ą ratą įveikė per 1 min. 06,246 sek.

Sportininką apdovanojo LASF garbės prezidentas Arnas Paliukėnas.

Trasos rekordo lenktynių metu užfiksuoti nepavyko. Jis ir toliau priklausys tam pačiam A. Fjordbachui, kuris kvalifikacijoje 2682 metrų ilgio ratą įveikė per 1 min. 05,299 sek.

REKLAMA

Taip pat buvo išdalinti apdovanojimai ir silpnesnių klasių lenktynininkams. „GT4” klasėje nugalėjo latvių „Porsche Latvia Racing Team“ su „Porsche 718 Cayman GT4”, „TC4” klasėje – „Hemi Racing by Statomenas“ su „Seat Leon“, o „SP3” klasėje – „NANOSUN BY TARZANIJA RACING“ su „Audi S4”.

Lenktynių prizininkus apdovanojo VšĮ „1000 km lenktynės“ vadovas D. Jonušis, „Hankook“ atstovas Giulio Rizzo ir Klaipėdos jūrų uosto vadovas Algis Latakas.

REKLAMA

Beje, šiemet pirmą kartą buvo renkamas mylimiausias lenktynininkas. Internetiniame balsavime daugiausiai žiūrovų palaikymo susilaukė Dovidas Nojus iš „NANOSUN BY TARZANIJA RACING“. Jį pasveikino D. Jonušis.

Apdovanojus visų klasių prizininkus, D. Jonušis padėkojo visai organizatorių komandai bei paskelbė džiugią naujieną – kitais metais istorija tęsis ir visi rinksimės į 26-ąsias „Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktynes.

Lenktynių rezultatai gyvai:

Lenktynių eiga:

18:50 val. Iš rankų paleido pergalę

Trasoje – dar vienas incidentas. Šį kartą „Circle K miles Plus Racing Team“ komandos narys Justas Jonušis „kabino“ lėtesnį lenktynių dalyvį, dėl kurio išlūžo „Audi R8 LMS GT3 EVO II“ ratas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors gedimas nėra nepataisomas, tačiau „Circle K miles Plus Racing Team“ komanda turės palaidoti pretenzijas į pergalę.

Po šio incidento, J. Jonušis sakė: „Kova su Nemunu buvo nebloga. Mercedes'as turi galingesnę akceleraciją negu „Audi“, todėl buvo labai sunku aplenkti. Vienintelis šansas buvo ant stabdymo.“

„Avarija buvo labai durna, su žymiai lėtesne mašina“, – tęsė J. Jonušis.

„Jis išleido į išorę, aš pradėjau jį lenkti iš dešinės ir jis tiesiog mane užspaudė. Aš stengiausi kuo arčiau atitvarų važiuoti. Net buvau užvažiavęs ant asfalto krašto“.

REKLAMA

„Aišku, kitą kartą lenkiant lėtesnes mašinas, turbūt reikėtų šiek tiek atsargiau žiūrėti ir suprasti“.

18:30 val. Aplenkti bus sunku

„Žinant N. Dagilį iš pernai, jį nėra labai lengva aplenkti. Jis visą laiką užsidarinėja, jis puikiai žino visas gudrybes, kad reikia prieš posūkį pristabdyti, tiesesnį išvažiavimą turėti“, – apie trasoje verdančią lyderių kovą sakė Simas Juodviršis.

18:20 val. Mažina pranašumą

„Circle K miles Plus Racing Team“ sėkmingai mažina atotrūkį nuo „STATETA BRO-TOKS by IGNERA“.

REKLAMA

Justo Jonušio vairuojama „Audi R8 LMS GT3 EVO II“ sėkmingai persekioja lenktynių lyderį.

18.00 val. Liko mažiau nei 100 ratų

Trasoje ratą pametusi „AROS MARINE BY DREAM 2 DRIVE“ komanda padarė paslaugą lenktynių lyderiams.

Teisėjams įvedus „Code60“ važiavimo fazę, visi lenktynių dalyviai turi važiuoti ne greičiau negu 60 km/val. Šią fazę „Circle K miles Plus Racing Team“ išnaudojo pasikeisti vairuotoją ir užsipilti degalų.

17.50 val. Patyrė incidentą

„AROS MARINE BY DREAM 2 DRIVE“ komanda trasoje patyrė incidentą.

REKLAMA

REKLAMA

Galimai dėl iki galo nepriveržtos veržlės, „Porsche 911 GT3 Cup“ automobilio ratas nusprendė atsiskirti ir nuriedėti priešinga kryptimi negu pats automobilis.

17:30 val. Rezultatą vertina vidutiniškai

Šiuo metu ketvirtą poziciją užimančios „LG OLED & RIMO Adero“ komandos atstovas Mantas Janavičius neslėpė ir teigė, jog dabartinis komandos rezultatas jam tėra vidutiniškas.

„Startavom 5, tai esame pasistūmę tik per vieną poziciją ir tai tik dėl to, jog viena iš „Audi“ iškrito dėl techninių gedimų. Realiai, mes esame pasistūmę tik natūralia tvarka, o ne dėl to, kad mes iškovojom ketvirtą vietą“, – sakė jis.

„Būtų puiku, jeigu mes būtume aukščiau“, – pridūrė lenktynininkas.

17:05 val. Stebisi teisėjų darbu

„Stebino teisėjų darbas, nes visą valandą buvo rodoma mėlyna vėliava tam tikram, konkrečiam ekipažui, kuris, vis tiek, elgiasi taip pat. Nepraleidinėja, piktybiškai nepraleidinėja“, – sakė Robertas Kupčikas.

„Važiavo eilė mašinų paskui, labai sunkiai lenkė tą ekipažą, kol taip gavosi, jog papuolėm mes. Buvome pastumti į atitvarus, mano kolega atsitrenkė į atitvarus, sulaužė vairo kolonėlę, nebesisuko vairas ir nusprendėme, jog lenktynių tęsti nebegalime“, – pasitraukimo priežastis atskleidė R. Kupčikas.

REKLAMA

16.45 val. Tikisi lenktynių finišą pasiekti be klaidų

„Eligita-Jusema by GSR“ komandos vadovė Ernesta Globytė, stebėdama įvairiomis spalvomis padabintą „Lamborghini“ automobilį atskleidė kokie yra ekipos planai antroje lenktynių dalyje.

„Iš tikrųjų, tęsti taip pat kaip dabar. Jokių cirkų, nieko neprisidirbti. Tikėkimės, jog technika laikys ir neges, o vairuotojai stabiliai ir greitai važiuos link finišo“.

16:35 val. Džiaugiasi nepadaręs klaidų

„STATETA BRO-TOKS by IGNERA“ komandos atstovas Julius Adomavičius kalbėdamas apie įpusėjusias lenktynes sakė: „Iš tikrųjų, neblogai pavyko suvažiuoti. Nepadariau klaidų, turėjau švarų važiavimą“.

16:20 val. Atotrūkis nėra didelis

„STATETA BRO-TOKS by IGNERA“ pranašumas nėra toks didelis kaip gali pasirodyti. Nors trasoje „Mercedes-Benz AMG GT3“ rodo geriausią laiką, tačiau išnaudojus degalus ir sustojus degalinėje, šią komandą netrukus pasiveja ir aplenkia „Circle K miles Plus Racing Team“ ir „Nebankrutuok.lt-Club Exit by RD Signs“ komandos.

16.05 val. Lenktynės baigsis greičiau

Varžybų dalyviams sparčiai įveikinėjant lenktynių distanciją, prognozuojama, jog lenktynių finišas įvyks maždaug 20 val. vakaro.

15.55 val. Įveikė jau puse distancijos

Lenktynininkai jau įveikė beveik 500 km, o gausiai susirinkę žiūrovai, kaip ir tikėtasi, gali stebėti įspūdingas kovas tarp pačių greičiausiųjų.

REKLAMA

Iš viso sportininkams Palangoje teks įveikti 373 ratus, kurių kiekvieno ilgis po 2682 metrus.

15:50 val. „PRO“ vairuotojams – baudos

Pagal numatytąsias „Balance of Performance“ taisykles, komandos, kurios naudojasi profesionalių lenktynininkų paslaugomis turi susitaikyti su specifinėmis nuobaudomis.

Jeigu komanda nusprendžia į trasą išleisti automobilį su profesionaliu lenktynininku, teisėjai jiems už kiekvieną ratą „įrašo“ 1 sekundę baudos.

Taip siekiama sulyginti lenktynėse dalyvaujančių komandų jėgas.

15:45 val. Lenktynės pagal planą

D. Jocius pakalbintas apie lenktynių eigą sakė: „Viskas, sakykime, pagal planą. Kažkokių rimtesnių problemų neturime. Turime šiokią tokią taktiką, su kuria lenktynių pabaigoje bandysime pakoreguoti rezultatą“, – sakė jis.

15:30 val. Pasitraukė iš lenktynių

Itin gausias „Porsche Baltic“ komandos gretas praretino trasoje sugedęs „Porsche 911 GT3 Cup“.

Pasak komandos atstovų, iš lenktynių šis automobilis turėjo pasitraukti dėl vairo gedimo.

Iš lenktynių taip pat pasitraukė vieni iš šių lenktynių lyderių – „Bio-Circle & HSG Service by Dynami:t“. Apmaudu, bet lenktynės buvo baigtos dėl pavarų dėžės gedimo.

14:20 val. Įvyko pirmasis incidentas

„Stateta Bro-Toks by Ignera“ komandos vadovas keliaus pas teisėjus. „Circle K miles Plus Racing Team“ komandai aplenkus „Stateta Bro-Toks by Ignera“ ekipos automobilis trenkėsi į anksčiau minėtos komandos bolidą. Nors smūgis nebuvo žymus, tačiau toks elgesys trasoje nėra leistinas.

REKLAMA

Kol kas, nėra žinoma kokią nuobaudą teisėjai už tokį incidentą skirs „Stateta Bro-Toks by Ignera“ komandai.

Dalyviai stoja užsipildyti degalų

Lenktynių lyderiai stoja papildyti ištuštėjusius degalų bakus. Įprastai, vienas automobilis degalinėje užtrunka iki 2 minučių.

Sustojimas visada iš komandų atima labai daug laiko ir pakoreguoja dalyvių rikiuotę, tačiau nereikėtų pamiršti, jog tai ilgojo nuotolio lenktynės, kuriose kantrybė ir stabilus tempas yra gerokai svarbesnės savybės.

Greičiausiųjų penketukas

Palangoje prasidėjo „Aurum 1006 km“ lenktynės. Varžybų startas praėjo be rimtesnių nuotykių ir be avarijų.

Dalyviams trasoje praleidus šiek tiek daugiau negu vieną valandą, greičiausiųjų penketukas atrodo taip:

STATETA BRO-TOKS by IGNERA Bio-Circle & HSG Service by Dynami:t Nebankrutuok.lt-Club Exit by RD Signs LG OLED & RIMO Adero Porsche Baltic 92

„Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (24 nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) +20 „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ lenktynių pradžia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)