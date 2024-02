Atskleisti NBA dėjimų konkurso dalyviai

Garsiausias krepšininkas yra Bostono „Celtics“ atletas Jaylenas Brownas, kuris pats išreiškė norą išbandyt jėgas šioje rungtyje.

Taip pat dalyvaus Jacobas Topinas iš Niujorko „Knicks“, naujokas Jaime'as Jaquezas iš Majamio „Heat“ ir Macas McClungas iš G lygos.

Pastarasis praėjusiais metais ir tapo dėjimų konkurso nugalėtoju.

„Visų žvaigždžių“ savaitgalis Indianoje prasidės vasario 16 dieną.

