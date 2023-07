Atsistojęs plojo net Phelpsas: prancūzas pagerino seniausią JAV legendos pasaulio rekordą

21-erių prancūzas 400 m kompleksiniame plaukime pirmavo nuo starto iki finišo ir užfiksavo nuostabų rezultatą – 4 min. 2.50 sek. Jis daugiau nei 4 sek. aplenkė amerikietį Carsoną Fosterį (4:06.56), o trečias finišavęs tituluotas japonas Daiya Seto atsiliko beveik 7 sek. (4:09.41).

L.Marchandas pagerino ilgiausiai išsilaikiusį pasaulio plaukimo rekordą, kurį dar 2008 m. rugpjūčio 10 d. pasiekė legendinis amerikietis Michaelas Phelpsas (4:03.84). Įdomu tai, kad M.Phelpsas į Japoniją atvyko kaip komentatorius ir po L.Marchando plaukimo atsistojęs plojo prancūzui, o vėliau jam įteikė auksą.

🇫🇷 @leon_marchand CRUSHES the Men’s 400m IM World Record at #AQUAFukuoka23, 1️⃣5️⃣ years after Michael Phelps set the record! 👏



⏱️ 4:02.50



📹 : @WorldAquatics | #Swimming | @FFNatation pic.twitter.com/6aLPUwEtLW

