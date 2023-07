Geriausią sezono rezultatą pasiekęs Šidlauskas pasaulio čempionate prasibrovė į pusfinalį

Lietuvis savo atrankos plaukime finišavo ketvirtas, pasiekęs geriausią savo sezono rezultatą (59,90 sek.), o bendroje 69 dalyvių įskaitoje užėmė 10 vietą ir užsitikrino vietą pusfinalyje.

Tame pačiame kvalifikaciniame plaukime kaip ir A. Šidlauskas startavęs vokietis Lucas Matzerathas (58,74 sek.) šįryt atrankoje buvo trečias, o jos lyderiu tapo Azijos žemyno rekordą pagerinęs kinas Haiyangas Qinas (58,26 sek.), aplenkęs olandą Arno Kamminga (58,71 sek.).

„Pirmas startas neblogas. Prieš pirmą startą visuomet būna jaudulio. Po to jis nublanksta ir tampa energijos šaltiniu, – sakė po finišo A. Šidlauskas. – Manau, per pusfinalį bus geriau. Žinau, kokias klaidas padariau. Be to, vakare man asmeniškai visuomet plaukti sekasi šiek tiek geriau. Su treneriu dar pakalbėsime apie klaidas.“

REKLAMA

REKLAMA

Plaukikas neslėpė, kad pagal savijautą tikėjosi kiek geresnio rezultato, tačiau yra patenkintas, kad pateko į pusfinalį.

„Manau, kol kas viskas einasi gerai. Pagrindinis tikslas – įvykdyti olimpinį normatyvą. Taip pat norėtųsi prasibrauti į finalą. Jaučiu, kad galiu plaukti greičiau“, – sakė A. Šidlauskas.

Asmeninis lietuvio karjeros rekordas – 59,12 sek.

Šios rungties olimpinis normatyvas yra 59,49 sek., o Lietuvos rekordas – 58,96 sek. (Giedrius Titenis, 2015 m.).

Vyrų 100 m plaukimo krūtine pusfinaliai prasidės 14.50 val.