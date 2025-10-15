Atsarginių žaidėjų ir trenerių neturėjusios Lietuvos šachmatų rinktinės baigė Europos čempionatą

Lemiamame ture vyrų rinktinė rezultatu 2,5:1,5 įveikė Slovėnijos komandą. Pergales baltaisiais iškovojo didmeistris Titas Stremavičius ir rinktinės debiutantas, FIDE meistras Gustas Morkūnas. Ši pergalė leido Lietuvos komandai surinkti 10 komandinių taškų (3 pergalės, 4 lygiosios iš 9 mačų) ir užimti 18 vietą tarp 40 komandų.
Moterų rinktinė paskutiniame ture 3:1 nugalėjo Škotijos šachmatininkes ir su 8 taškais (4 pergalės iš 9) čempionatą baigė 27-oje vietoje iš 36 komandų.
Abi Lietuvos rinktinės pranoko savo startinius reitingus – vyrų komanda pakilo iš 26-os į 18-ą vietą, o moterų – iš 29-os į 27-ą. Be to, didžiąją dalį mačų lietuviai ir lietuvės žaidė prieš nominaliai stipresnius varžovus, o visą čempionatą praleido be atsarginių žaidėjų, kas pareikalavo papildomos ištvermės ir psichologinio pasirengimo.
Asmeniniai rezultatai taip pat džiugina – visi vyrų rinktinės nariai pagerino savo FIDE reitingus:
GM Valery Kazakouski – 4,5 taško iš 9 galimų,
GM Titas Stremavičius – 5,5/9,
GM Paulius Pultinevičius – 5/9,
FM Gustas Morkūnas – 3,5/9.
Moterų rinktinėje reitingus pasikėlė WGM Kamilė Baginskaitė (5/9) ir WFM Gabija Šimkūnaitė (5,5/9). Kiek sunkiau turnyras susiklostė WGM Salomėjai Zaksaitei (1,5/9) ir WIM Simonai Limontaitei (3,5/9).
Lietuvos šachmatų federacija pažymėjo, kad sprendimas žaisti be atsarginių ir trenerių buvo nulemtas finansinių priežasčių. Nepaisant to, federacija džiaugiasi rinktinių pasirodymu ir padėkojo žaidėjams už atsidavimą, ištvermę ir garbingą Lietuvos atstovavimą.
Čempionato nugalėtojais tapo Ukrainos vyrų rinktinė (15 taškų), aplenkusi Azerbaidžaną ir Serbiją (po 13 taškų). Moterų varžybas laimėjo Lenkijos komanda (16 taškų), antrąją vietą užėmė Ukraina (14 taškų), trečiąją – Vokietija (13 taškų).
