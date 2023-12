ATP pristatė naują programą: dviem lietuviams kitame sezone gali lengviau atsiverti aukštesnio rango turnyrų durys

ATP kasmet rengia „Next Gen ATP Finals“ turnyrą. Įprastai į jį būdavo kviečiami aukščiausiai reitinguoti tenisininkai amžiaus grupėje iki 21 metų. Visgi, nuo kito sezono amžiaus limitas bus mažinamas iki 20 metų.

20-mečiai ir jaunesni tenisininkai, kurie ATP reitinge pateks į 350-uką, galės gauti 8 kvietimus į aukšto rango „Challenger“ turnyrų (100/125) pagrindinius etapus. Tuo tarpu tie 20-mečiai ir jaunesni žaidėjai, kurie bus ATP reitingo 250-uke, galės gauti kvietimus į vieno ATP 250 turnyro pagrindinį etapą ir į dviejų ATP 250 turnyrų kvalifikacijas. Pastaroji taisyklė galios tik tomis savaitėmis, kai vyks bent trys tokio rango turnyrai.

Naujosios taisyklės bus pritaikytos tenisininkams, gimusiems 2004 m. ir vėliau. Du ryškiausi Lietuvos teniso talentai – Vilius Gaubas bei Edas Butvilas – kaip tik ir gimė 2004 m.

V.Gaubas šiuo metu ATP reitinge yra 370-as ir jam iki 350-uko trūksta visai nedaug – tik 15 taškų. E.Butvilui pasinaudoti naujosios programos privalumais bus kiek sunkiau. Jis šiuo metu rikiuojasi 560-as, o iki 350-uko jam trūksta 78 tšk.

NextGen ATP with some changes for 2024:



-- Only players aged 20 or younger can now qualify for Jeddah

-- Players aged 20 or younger inside the top 350 have acess to 8 Challengers 100/125 main draws per year

-- Players aged 20 or younger inside the top 250 get one main draw and…