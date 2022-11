„ATP Finals“ turnyre – Džkovičiaus pergalė ir Rubliovo žinutė

„Raudonosios“ grupės mače pirmadienį serbas Novakas Džokovičius (ATP-8) per 1 valandą 39 minutes 6:4, 7:6 (7:4) įveikė graiką Stefaną Tsitsipą (ATP-3), kuris jau prarado teorines viltis šiuos metus baigti pirmoje ATP reitingo vietoje.

Serbui tai buvo 10-a pergalė prieš graiką per 13 jų mačų ir 8-a pergalė iš eilės tarpusavio mačuose.

Pergalingą pranašumą pirmajame sete N.Djokovičius susikrovė jau pirmajame geime, kai laimėjo varžovo padavimų seriją.

S.Tsitsipas vėliau neturėjo realių progų atsitiesti. Graikas „break pointų“ nesusikūrė, o N.Džokovičius po savo padavimų laimėjo net 20 iš 24 įžaistų kamuoliukų.

Antrajame sete vienintelį „break pointą“ jau turėjo graikas, bet N.Džokovičius ketvirtajame geime atlaikė spaudimą. Pratęsimą serbas pradėjo labai užtikrintai ir atitrūko 5:1. Tada S.Tsitsipas laimėjo tašką varžovo padavimų metu ir pradėjo spurtą 3:0. Serbo persvara sumenko iki 5:4, bet tuomet jis du kartus sėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir taip įtvirtino pergalę.

