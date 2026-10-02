ATP „Challenger“ turnyro Porte ketvirtfinalis: Edas Butvilas – Jerome‘as Kymas (GYVAI)

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
J. Kymas 2021 m. buvo 5-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis žaidė „US Open“ jaunių pusfinalyje ir Vimbldono jaunių ketvirtfinalyje.
ATP reitinge pernai šveicaras buvo pasiekęs sau rekordinę – 123-ią – vietą. 2025 m. J .Kymas stebino geru pasirodymu „US Open“ turnyre, kur įveikė kvalifikaciją, pagrindiniame etape nugalėjo Ethaną Quinną ir Brandoną Nakashimą, o trečiajame rate 4 setus priešinosi Taylorui Fritzui.
J. Kymas per profesionalo karjerą yra laimėjęs 5 vienetų turnyrus: 3 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“ turuose. Šio sezono pradžioje šveicaras pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalį, o kovo pradžioje Ruandoje patyrė peties traumą ir negalėjo žaisti pustrečio mėnesio. Liepą J. Kymas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Rumunijoje pusfinalyje, o rugpjūtį pasiekė tokio paties rango turnyro finalą Vokietijoje.
E. Butvilui pergalė atneštų 35 ATP vienetų reitingo taškus ir 10 605 eurus, o pusfinalyje jo lauktų portugalas Henrique Rocha (ATP-127) arba danas Augustas Holmgrenas (ATP-245). Pralaimėjimo atveju lietuvis liktų su 16 reitingo taškų bei 6160 eurų.
Virtualiame ATP reitinge E. Butvilas dabar yra 195-as. Pergalė ketvirtfinalyje jį pakeltų į dar neregėtas karjeros aukštumas – 185-ą poziciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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