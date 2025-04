ATP 500 turnyro Miunchene kvalifikacijoje – lietuvių kilmės vunderkindo sensacija

Lietuvių kilmės Vokietijos atstovas pirmajame kvalifikacijos rate per 66 minutes 6:3, 6:1 sutriuškino amerikietį Mackenzie McDonaldą (ATP-100). D. Dedurai-Palomero tai buvo debiutas ATP pasaulio ture.

Vokietijos atstovas jau pirmame geime pralaimėjo savo padavimų seriją, bet vėliau greitai įsižaidė ir seto pabaigoje surengė spurtą 5:0 (1:3, 6:3). M. McDonaldas devintajame geime iššvaistė „break pointą“ ir pralaimėjo setą.

Antrajame sete D. Dedura-Palomero tęsė įspūdingą spurtą ir laimėjo dar 4 geimus iš eilės, o M. McDonaldas vėl nerealizavo „break pointo“. Mačą Vokietijos atstovas užbaigė dar viena laimėta varžovo padavimų serija.

1st top 100 win for Diego Dedura-Palomero (546) on his main tour debut.



17 year old German wildcard defeats Mackenzie McDonald (100) 6-3, 6-1 in Munich ATP 500 qualifying round 1.



He was down 1-3 & won 9 games in a row.



1 win in the last 14 matches on clay for McDonald. pic.twitter.com/W9sU7fankF